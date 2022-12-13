Не выходите из Сети: выбирайте лучший онлайн-сервис года на премии «Фонтанки»

Заказать продукты, оформить новый загранпаспорт, пообщаться с друзьями, посмотреть фильм — всё это сегодня можно сделать, не выпуская телефона из рук. Привычка всегда быть онлайн настолько закрепилась в нашей жизни, что появление номинации «Онлайн-сервис года» в премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» было вопросом времени.
По данным Mediascope, в апреле 2022-го Интернетом в России пользовалось 80 процентов населения в возрасте старше 12 лет, или 97,5 млн человек, при этом в среднем россияне проводят каждый день в Интернете 3 часа 40 минут, в основном с мобильных устройств. Больше всех «сидят в телефоне» подростки 12–17 лет — их время в Интернете достигает 6 часов в день, меньше всех, соответственно, старшая возрастная группа (65+) — всего 1 час 14 минут. Больше половины времени в Интернете тратится на социальные сети
Больше времени в Сети россияне стали проводить и из-за пандемии — ограничения в передвижении, закрытые магазины и рестораны, удаленная работа сделали свое дело. Именно это дало дополнительный толчок развитию различных онлайн-сервисов, в первую очередь, связанных с интернет-торговлей, службами доставки и т. п. И сейчас интерес к сетевым возможностям не угасает.
Например, по данным Data Insight, внутрироссийский рынок электронной торговли рос каждый месяц относительно предыдущего с января 2021 года по сентябрь 2022 года — за исключением января 2022 года (когда происходил сезонный спад) и апреля 2022-го — после мартовского ажиотажа. При этом основными драйверами роста в настоящее время являются маркетплейсы: в третьем квартале 2022 года их доля по количеству заказов достигла
По-прежнему пользуется спросом и сегмент доставки еды — по данным Data Insight, в октябре 2022 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили 37,3 млн заказов, что на
Пользуются спросом и сервисы, которые помогают решать жизненно важные вопросы. Например, количество пользователей, зарегистрированных на портале «Госуслуги», за первое полугодие 2022 года выросло на 3 млн и превысило 97,5 млн человек. А в августе 2022 года был запущен Единый портал газификации, через который можно посчитать стоимость подключения к газу — до самого дома, подать заявку и узнать, относится ли ваш населенный пункт к социальной программе. Оба сервиса — также в числе финалистов премии.
Конечно, в реальной жизни выбирать между доставкой еды или онлайн-кинотеатром не придется: скорее, можно сказать, что наша десятка — это отражение всех потребностей человека в современной действительности и реализация того, как их можно удовлетворить — быстро и не выходя из Интернета. Что же касается премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ», то победители будут названы совсем скоро — 15 декабря. Пока же еще есть несколько дней, чтобы выразить признательность бизнесу, который делает нашу жизнь легче и интереснее.