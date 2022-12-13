Не выходите из Сети: выбирайте лучший онлайн-сервис года на премии «Фонтанки»

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Заказать продукты, оформить новый загранпаспорт, пообщаться с друзьями, посмотреть фильм — всё это сегодня можно сделать, не выпуская телефона из рук. Привычка всегда быть онлайн настолько закрепилась в нашей жизни, что появление номинации «Онлайн-сервис года» в премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» было вопросом времени.

По данным Mediascope, в апреле 2022-го Интернетом в России пользовалось 80 процентов населения в возрасте старше 12 лет, или 97,5 млн человек, при этом в среднем россияне проводят каждый день в Интернете 3 часа 40 минут, в основном с мобильных устройств. Больше всех «сидят в телефоне» подростки 12–17 лет — их время в Интернете достигает 6 часов в день, меньше всех, соответственно, старшая возрастная группа (65+) — всего 1 час 14 минут. Больше половины времени в Интернете тратится на социальные сети (21 % ), просмотр видео ( 18 % ) и мессенджеры ( 15 % ). Эта категория онлайн-сервисов в топ-10 финалистов номинации представлена «ВКонтакте» и Telegram, а также в нее вошел «Кинопоиск» — онлайн-кинотеатр.

Больше времени в Сети россияне стали проводить и из-за пандемии — ограничения в передвижении, закрытые магазины и рестораны, удаленная работа сделали свое дело. Именно это дало дополнительный толчок развитию различных онлайн-сервисов, в первую очередь, связанных с интернет-торговлей, службами доставки и т. п. И сейчас интерес к сетевым возможностям не угасает. Например, по данным Data Insight, внутрироссийский рынок электронной торговли рос каждый месяц относительно предыдущего с января 2021 года по сентябрь 2022 года — за исключением января 2022 года (когда происходил сезонный спад) и апреля 2022-го — после мартовского ажиотажа. При этом основными драйверами роста в настоящее время являются маркетплейсы: в третьем квартале 2022 года их доля по количеству заказов достигла 75 % . И, скорее всего, тенденция сохранится — десятки тысяч селлеров обеспечивают более полный и стабильный ассортимент, чем любая ретейл-команда, а новые бренды и новые импортеры первым делом идут на маркетплейсы, им уже даже реклама не нужна, говорится в докладе Фёдора Вирина, партнера Data Insight. Ожидается, что объём продаж товаров на российских маркетплейсах (AliExpress, Ozon, Wildberries, «СберМегаМаркет» и «ЯндексМаркет») по итогам второго полугодия 2022 года, по оценкам Data Insight, составит 500 млрд рублей. Cреди маркетплейсов в десятку лучших попали крупнейшие игроки — OZON и Wildberries, а также «Авито», которое не является классическим маркетплейсом, но на нем представлены не только частные объявления, но и магазины.

По-прежнему пользуется спросом и сегмент доставки еды — по данным Data Insight, в октябре 2022 года интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания выполнили 37,3 млн заказов, что на 9 % больше, чем в сентябре 2022 года, и на 52 % больше, чем в октябре 2021 года. В финалисты 2022 года премии «Фонтанки» пробился «Самокат». А поскольку логистика сегодня решает всё, то логично и появление в топ-10. Пользуются спросом и сервисы, которые помогают решать жизненно важные вопросы. Например, количество пользователей, зарегистрированных на портале «Госуслуги», за первое полугодие 2022 года выросло на 3 млн и превысило 97,5 млн человек. А в августе 2022 года был запущен Единый портал газификации, через который можно посчитать стоимость подключения к газу — до самого дома, подать заявку и узнать, относится ли ваш населенный пункт к социальной программе. Оба сервиса — также в числе финалистов премии.

Конечно, в реальной жизни выбирать между доставкой еды или онлайн-кинотеатром не придется: скорее, можно сказать, что наша десятка — это отражение всех потребностей человека в современной действительности и реализация того, как их можно удовлетворить — быстро и не выходя из Интернета. Что же касается премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ», то победители будут названы совсем скоро — 15 декабря. Пока же еще есть несколько дней, чтобы выразить признательность бизнесу, который делает нашу жизнь легче и интереснее.