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    На Смольной набережной «Тойота» таранила снегоуборочную машину. В больнице ребенок

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    5 комментариев

    В центре Петербурга столкнулись легковушка и уборочная техника. Тяжело пострадал ребёнок

    В центре Петербурга произошла авария с участием легкового автомобиля и снегоуборочной техники. Пострадал ребёнок. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

    ДТП имело место на Смольной набережной, 12, в 16:30. Водитель Toyota Sienna допустил столкновение со стоящей впереди снегоуборочной машиной. За рулем легковушки находился 54-летний водитель, который вёз 4-летнего пассажира на заднем сиденье в специальном устройстве. Малыша госпитализировали с тяжелыми травмами.

    Известно, что уборочной техникой управлял 61-летний мужчина. Он отказался ехать в больницу, так как увечья были незначительными.

    По факту ДТП ведётся проверка.

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    Комментарии 5

    Нетот Фонтан10 Дек 2022 в 21:24
    Был ли 5-летний мужчина пьян - неизвестно, но писать не будем. Был ли малыш в устройстве пристегнут как полагается - похоже нет, но кому это интересно? Была ли исправна
    уборочная техника - да кому это интересно, новая статья про здоровье от бабки Агафьи на подходе, она нужней.
    +1−1
    bluxer10 Дек 2022 в 20:58
    "Он отказался ехать в больницу, так как увечья были незначительными".
    Товарищ журналист! Увечья - это увечья... Они не могут быть незначительными, так как они серьезны и необратимы.
    +4−0
    ost-2110 Дек 2022 в 20:56
    Суровые мужики на уборочной технике, получил увечья и отказался ехать в больницу.
    +1−0
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