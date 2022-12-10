На Смольной набережной «Тойота» таранила снегоуборочную машину. В больнице ребенок

В центре Петербурга столкнулись легковушка и уборочная техника. Тяжело пострадал ребёнок
В центре Петербурга произошла авария с участием легкового автомобиля и снегоуборочной техники. Пострадал ребёнок. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
ДТП имело место на Смольной набережной, 12, в 16:30. Водитель Toyota Sienna допустил столкновение со стоящей впереди снегоуборочной машиной. За рулем легковушки находился 54-летний водитель, который вёз 4-летнего пассажира на заднем сиденье в специальном устройстве. Малыша госпитализировали с тяжелыми травмами.
Известно, что уборочной техникой управлял 61-летний мужчина. Он отказался ехать в больницу, так как увечья были незначительными.
По факту ДТП ведётся проверка.