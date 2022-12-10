Месть за котика, гениальный Месси, а Роналду показывает свою сущность. Как прошли четвертьфиналы на ЧМ-2022

Фото: Martin Meissner/AP/TASS Поделиться Поделиться





На чемпионате мира по футболу в Катаре завершились первые четвертьфинальные матчи. Отдел спорта «Фонтанки» — о самых главных событиях дня.

Не обижайте котиков

Как тут не вспомнить, что на предматчевой пресс-конференции перед игрой сотрудник пресс-службы сборной Бразилии беспардонно сбросил со стола кошку, которая посмела туда залезть.



После этого в адрес мужчины со всего мира посыпались проклятия от любителей котиков. Так что вряд ли все последующие события случайны.

Бразилию считали одним из главных фаворитов, если не главным. Бразильцы спокойно прошли групповой этап, проехались катком по Южной Корее в 1/8 (4:1) и, казалось, уж Хорватия им точно не создаст проблем. И даже когда основное время матча закончилось вничью 0:0, казалось, что все это лишь небольшое недоразумение. Тут стоит отметить вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича, сделавшего девять сейвов.



В конце первого экстратайма Неймар ударом под перекладину все-таки вывел свою команду вперед. А потом Бруно Петкович сравнял счёт на 116-й минуте. В итоге матч завершился со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались хорваты. В составе команды Златко Далича в серии 11-метровых отличились Никола Влашич, Ловро Майер, Лука Модрич и Мислав Оршич. А вот у бразильцев удар Родриго отбил Ливакович, а Маркиньос угодил в штангу. Ее звон принес Хорватии феноменальный успех — второй чемпионат мира они выходят в полуфинал.



«Котики всё видят!!! Бразилия — прощай!!!» — написал он в своём телеграм-канале комментатор Дмитрий Губерниев.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал выход в полуфинал чудом.



«Мы провели отличный матч и выбили самого главного фаворита турнира. Я говорю вам всем: это настоящая Хорватия, когда нужно, когда есть самый главный момент, мы такие. Я говорил, что никогда не недооценивайте нас, мы горды собой», — заявил



Отдельно порадуемся за хорватского защитника «Зенита» Деяна Ловрена.



Шанс для Месси

Фанаты сборной Аргентины еще до начала матча против Нидерландов уже получили много положительных эмоций, празднуя вылет Бразилии.



А потом счастья им добавила и собственная сборная. На 35-й минуте защитник Аргентины Науэль Молина сделал забегание в штрафную соперника, Лионель Месси нашёл его проникающей передачей, и Молина пробил точно в ворота Нидерландов. Все, конечно, решил гениальный пас Месси



На 73-й минуте Лионель Месси удвоил преимущество Аргентины, реализовав пенальти, который был назначен за фол на Маркосе Акунье. На 83-й минуте Ваут Вегорст отыграл один мяч, переправив мяч головой в ворота Мартинеса после подачи партнёра — 1:2.

Незадолго до конца второго тайма на поле выбежал уроженец Мурманска, пранкер Виталий Здоровецкий. 30-летний мужчина уже давно не живет в России и регулярно занимается подобными выходками. Он выбегал на поле во время матча финала чемпионата мира — 2014 между Германией и Аргентиной (1:0), также его задерживали за восхождение на пирамиды Гизы. В матче финала Лиги чемпионов 2019 года на поле выбежала его полуголая девушка Кинси Волански https://www.fontanka.ru/2019/06/05/106/.



Небольшая пауза пошла на пользу Нидерландам. На 11-й добавленной минуте, когда игра должна была уже вот-вот закончиться, тот же Вегорст сравнял счёт после хитрого розыгрыша штрафного.



Пришлось болельщикам задержаться на игре еще на два экстратайма, а потом и на серию пенальти. Но здесь обошлось без чудес. Аргентина выиграла и вслед за Хорватией вышла в полуфинал.

Штрафы за политику

ФИФА все-таки оштрафовала сборную Сербии за флаг с изображением страны с Косовом в составе в раздевалке перед матчем 1-го тура группового этапа. На это обратили внимание в федерации футбола Косова и подали жалобу. В итоге на сербов наложили штраф в размере 20 тысяч евро.



Также ФИФА оштрафовала Футбольный союз Хорватии более чем на 50 тысяч евро из-за баннера болельщиков команды на матче 2-го тура группового этапа с Канадой (4:1). Фанаты написали на нем: «Книн 95: никто не бегает так быстро, как Борян». Семья этнического серба, вратаря канадцев Милана Боряна бежала из Книна после ввода в него хорватских войск в 1995 году.



Чемодан, вокзал…

Похоже, что Роналду все-так взбесился из-за того, что главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не поставил его в стартовый состав на матч против Швейцарии. Криштиану едва не собрал чемоданы и не улетел из Катара на частном самолете, когда узнал, что начнет игру на скамейке запасных, пишет издание Record.

Роналду долго кричал и ругался, обвинял Сантуша в заговоре. Он на полном серьезе решил, что тренер его не уважает, а значит и делать ему в Катаре больше нечего. Но кому-то все-таки удалось утихомирить звезду.



Не исключено, что на нервозное состояние Криштиану влияют его сестры Катя и Элма Авейру.

«Я так хочу, чтобы он вернулся домой, ушёл из сборной и сел рядом с нами. Мы бы обняли его и сказали, что всё хорошо. Напомнили бы, чего он достиг, откуда поднялся. Я так хотела, чтобы он больше там не появлялся. Мы достаточно настрадались, вы никогда не узнаете, как сильно», — написала Катя Авейру.

«В матче со Швейцарией Роналду не играл — хорошо, что он отдохнул и дал другим поучаствовать в этом событии. Пришло время настраиваться на следующую игру. Я лишь хочу обратиться к одному проценту ничтожных лицемеров: закройте свои рты и не плюйте в тарелку, из которой едите. Поддерживайте сборную вне зависимости от игроков, которые за неё выступают. Уважайте её и уважайте Роналду», — написала Элма Авейру.

С такими сестрами и врагов не надо.



Бонус-видео

Главный маскот этого чемпионата мира, хорватская моедль Ивана Кнолль снова с нами. Благодаря сборной Хорватии впереди еще много горячих видео и фотографий.



Расписание на 10 декабря:

