В ожидании отмены: что будет с ипотекой, если господдержку не продлят на 2023 год

Главная интрига декабря для строительного рынка и покупателей жилья: продлят власти или нет программу ипотеки с господдержкой. Программа была запущена в начале пандемии, продлевалась несколько раз, условия корректировались: менялась ставка и предельный лимит кредита. Но велика вероятность, что после 31 декабря 2022 года ее не будут продлевать — об этом уже заявляли в Минфине.
Программа ипотеки с господдержкой была запущена в апреле 2020 года — как мера поддержки рынка новостроек во время пандемии. Изначально ставка составляла
Вместе с «Объединением строителей СПб» мы опросили ведущих застройщиков, чтобы узнать, что думают застройщики о возможной отмене главной программы господдержки ипотеки.
Все в кредит
По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в октябре 2022 года доля ипотечных сделок в целом по первичному рынку составила рекордные
— По нашим предварительным данным, в ноябре практически
Она отмечает, что возможности покупки квартиры сегодня напрямую зависят от доступности ипотечных кредитов, ставок кредитования и размера ежемесячного платежа — сейчас это обеспечивается за счет льготной ипотеки и программ по субсидированию от застройщиков. Аналогичная ситуация складывается практически во всех строительных компаниях.
— Сейчас практически все квартиры на первичном рынке приобретаются с использованием кредитных средств, — говорит Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства недвижимости «КВС». — Около
— За последние полгода (если смотреть сделки с апреля-мая по ноябрь) только
— Сейчас около 90 % всех продаж в нашей компании осуществляется с помощью ипотечных программ, — подтверждает Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест». — Из этого объема на договоры, заключенные по программе семейной ипотеки, приходится
— Именно за счет льготной ипотеки, за счет различных программ, которые реализуются с поддержкой федерального бюджета, были обеспечены, во-первых, стабильность темпов строительства, а во-вторых, практически полное отсутствие новых недостроев и банкротств крупных компаний. Если бы не предпринятые меры, безусловно, ситуация могла бы быть более тяжелой и с точки зрения появления новых объектов, и с точки зрения ввода тех, которые находятся сегодня в процессе стройки, — подчеркнул генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов.
Он также добавил, что льготная ипотека сегодня должна быть сохранена: «Бюджетные возможности для этого есть — ведь цены на энергоносители растут, а это более половины доходов бюджета России. Поэтому уверены, что существующие программы нужно сохранить, и может быть, даже увеличивать поддержку. Только имея льготную ипотеку, можно ставить дальнейшие задачи, направленные на достижение намеченных в стратегии целей — рост объёмов ввода и обеспеченности квадратными метрами населения страны».
А если отменят?
Определенный плюс для рынка в отмене льготной ипотеки есть — новости о возможном прекращении программы могут привести к росту спроса до конца года, правда, эффект это эфемерный. «Вместе с тем следует учитывать, что лимиты банков по выдаче льготных кредитов ограничены, и многие банки их уже исчерпали, — говорит Ольга Трошева. — В целом, отмена программы господдержки негативно скажется на рынке, поскольку именно она сейчас поддерживает спрос. Востребованность ипотеки с господдержкой объясняется ее доступностью наиболее широкому кругу покупателей».
При этом, отмечает Ольга Трошева, по «чистой ставке» в
— Поскольку для покупателя сегодня самое главное — это комфортный ежемесячный платеж, большинство останавливается не на стандартной льготной госпрограмме, а именно на субсидированных вариантах с существенным уменьшением платежа за счет более низкой ставки, — поясняет она.
— Безусловно, отмена программы господдержки приведет к обвалу рынка и очень сильно ударит по строительной отрасли, — считает Анжелика Альшаева. — Я надеюсь, что правительство всё же примет решение продлить льготную ипотеку, так как это действительно необходимая мера поддержки.
— С учетом того, что в следующем году ожидается некоторое ужесточение условий на популярные ипотечные программы с околонулевыми ставками, отмена льготной программы может привести к тому, что для многих потенциальных покупателей ежемесячный платеж станет просто неподъемным, а значит, упадет и спрос, — прогнозирует Ольга Трошева. — Поэтому госпрограмма имеет важнейшее значение для поддержки как покупателя, так и строительной и банковской отраслей в целом.
— Решение Минфина об отмене господдержки, конечно, будет иметь негативные последствия для рынка, — уверен Ян Фельдман. — При текущей стоимости недвижимости увеличение ставок существенно ограничит возможности людей по покупке жилья. Льготная ипотека не стоит государству дорого, но приносит при этом в отрасль, которая является движущей для экономики, огромные средства.
Кроме того, завершение льготной ипотеки приведет не только к снижению спроса и продаж у застройщиков, но и к замедлению темпа выводов новых объектов. Девелоперы будут более осторожно и взвешенно запускать проекты.
Застройщикам, конечно, придется приспосабливаться к новым условиям, как это происходило и в 2019 году, когда произошел переход на эскроу-счета.
— Как говорится, «природа не терпит пустоты», думаю, что даже в случае прекращения льготной ипотеки всё равно будет какая-то трансформация этой программы, — считает Елена Петропавловская. — Кроме того, у застройщиков всегда есть план, как поддерживать спрос. Есть, например, система рассрочек, в частности, у нас в RBI хорошо работает отложенный платеж с небольшим первым взносом (от
О перспективах рассрочки говорит и Ольга Трошева: «На первичном рынке Санкт-Петербурга и Ленобласти ее доля не превышает 10 % в массовом сегменте, но в категории бизнес- и премиум-класса она довольно популярна: например, в бизнес-классе в рассрочку покупают каждую вторую квартиру».
— Безусловно, покупатели всегда могут воспользоваться другими льготными программами, в том числе семейной ипотекой, — считает Ян Фельдман. — Но полностью заменить льготную ипотеку они не смогут. Поэтому застройщики продолжат реализацию субсидированных программ, до того момента, пока это будет для них финансово приемлемо.
Семейная ипотека
Из позитивных новостей — программу семейной ипотеки продлили до июля 2024 года, но вряд ли это станет полноценной заменой льготной ипотеке.
— Семейную ипотеку могут оформить только клиенты, у которых есть ребенок, родившийся в 2018 году или позже, или ребенок-инвалид, — поясняет Анжелика Альшаева. — Это достаточно ограниченная аудитория. При этом ипотека с господдержкой доступна всем гражданам РФ. Поэтому семейная ипотека не компенсирует отмену льготной ипотеки.
На текущий момент семейная ипотека пользуется значительно более меньшим спросом, чем программы с господдержкой, подтверждает Ольга Трошева, —
Надежда есть
По словам Юлии Ружицкой, сегодня рынок в большей степени зависит от покупателя и его благосостояния. «Ипотека уже многие годы остается главенствующим способом покупки, люди должны быть уверены в завтрашнем дне, стабильной работе, возможности позволить себе приобретение жилья», — резюмировала она.
— Как показывает практика, люди привыкли к доступной ипотеке, — говорит Юлия Ружицкая. — В настоящий момент комфортный уровень ипотечной ставки, согласно нашим внутренним исследованиям, большинством клиентов оценивается в 4–5 %. Полагаю, рынку жилья предложат альтернативные варианты, поскольку полный отказ от льготной ипотеки без дополнительных программ или пролонгации текущих существенно изменит структуру ипотечных сделок и резко ограничит доступность жилья.
— Сегодня рынок первичной недвижимости максимально ориентирован на покупателя, — комментирует Ольга Трошева. — На фоне разнообразия льготных программ с господдержкой, субсидированных программ и семейной и IT-ипотеки, позволяющих значительно снизить размер ежемесячного ипотечного платежа, популярность набирает такой инструмент как траншевая ипотека.
— Хочется верить, что в каком-то виде программа льготной ипотеки останется в следующем году, — надеется Ян Фельдман. — От темпов строительства зависит уровень развития экономики страны, поэтому должны быть решения, направленные на сохранение и повышение доступности жилья.
Также, по его словам, сегодня актуальна разработка ипотечных программ, которые позволят оживить вторичный рынок. Его активность положительно скажется на «первичке».
И всё-таки девелоперы считают, что шанс на продление льготной ипотеки еще остается, либо программа будет трансформироваться.
— Льготная ипотека действует с 2020 года, и мы периодически слышим анонсы, что она вот-вот закончится, но в итоге она каждый раз продолжает работать, — комментирует Елена Петропавловская.
Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»