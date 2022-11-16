«Нет необходимости». В Минфине ответили на вопрос о новых мерах поддержки первичного рынка жилья

Российский Минфин исходит из того, что выдача льготной ипотеки под
На вопрос о том, не готовятся ли новые меры по поддержке первичного рынка жилья, он ответил: «Считаем, что нет необходимости».
Напомним, ранее представитель Минфина сообщил «Ведомостям», что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут рассчитывать на льготную ипотеку. Он подчеркнул, что «действие всех реализуемых в настоящий момент льготных ипотечных программ распространяется на них в полном объеме».
Правительство запустило программу льготной ипотеки на новостройки для всех граждан в апреле 2020 года, она действует до конца 2022 года по ставке