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    «Нет необходимости». В Минфине ответили на вопрос о новых мерах поддержки первичного рынка жилья

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    Российский Минфин исходит из того, что выдача льготной ипотеки под 7 % на жильё в новостройках завершится 31 декабря. Об этом 16 ноября сообщает РИА Новости, ссылаясь на замглавы министерства Алексея Моисеева.

    На вопрос о том, не готовятся ли новые меры по поддержке первичного рынка жилья, он ответил: «Считаем, что нет необходимости».

    Напомним, ранее представитель Минфина сообщил «Ведомостям», что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут рассчитывать на льготную ипотеку. Он подчеркнул, что «действие всех реализуемых в настоящий момент льготных ипотечных программ распространяется на них в полном объеме».

    Правительство запустило программу льготной ипотеки на новостройки для всех граждан в апреле 2020 года, она действует до конца 2022 года по ставке 7 %. Максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, а для остальных регионов в два раза меньше — 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 15 %.

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