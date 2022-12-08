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    COVID-19

    В России впервые с октября — свыше 7 тысяч заражений коронавирусом

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    2 комментария

    В России впервые с 29 октября выявили более 7 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки, а именно 7 430 (накануне было 6 935). Об этом 8 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

    В Петербурге зафиксировано за сутки 863 новых случая (накануне 872) и 7 смертей (накануне 15). В России летальную статистику пополнили 54 человека (накануне 58). Северная столица остаётся на втором месте по заболеваемости после Москвы (1 697 заражений за сутки).

    Число госпитализаций в Петербурге и стране незначительно снизилось. За всё время пандемии в городе болели коронавирусом 1 805 262 раза, умерли от него 36 255 человек.

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    Комментарии 2

    DEMOMON08 Дек 2022 в 12:33
    Не верю!
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