Путин объяснил причину ударов по энергоструктуре Украины: новости вокруг СВО за 8 декабря

Путин объяснил, что Россия наносит ракетные удары по Украине в ответ на действия противника Фото: Олег Федоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 8 декабря.



Путин прокомментировал российские удары по энергоструктуре Украины Президент РФ Владимир Путин после награждения героев России в Большом Кремлевском дворце объяснил причину ударов по энергоструктуре Украины. По его словам, Россия сделала это в ответ на действия Украины. — Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это, — заявил Путин. — Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал ЛЭП с АЭС Курска, кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город — это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать — в ответ шум, гам, треск на всю вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи.



Ранее Путин поднимал эту тему в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем. Тогда президент отметил, что Российская армия долго воздерживалась от точечных ракетных ударов по некоторым целям на Украине, но была вынуждена начать их в ответ на атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики. В Госдуму хотят внести законопроект о пожизненном за содействие диверсии В Госдуму планируют внести законопроект о наказании вплоть до пожизненного заключения за содействие диверсионной деятельности. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев на пресс-подходе перед пленарным заседанием палаты. Депутат подчеркнул, что уже готов пакет из четырех инициатив, направленных на обеспечение безопасности страны.

— За последнее время мы столкнулись со случаями всякого рода диверсионных актов в отношении объектов важнейшей инфраструктуры. Мы считаем, что необходимо принимать дополнительные меры по защите наших граждан и этих объектов. Я говорю об ответственности за совершение диверсионных актов, — пояснил Пискарев. Он также отметил, что в Госдуму внесут на рассмотрение поправки в Уголовный кодекс, которыми отдельно будет предусмотрена уголовная ответственность за содействие, вовлечение, призывы, склонение и финансирование диверсий. Также предложено наказание за обучение диверсионным актам и создание преступных сообществ.

— Мы видим, что в средствах массовой информации идет активная пропаганда совершения в отношении нашей страны всякого рода преступлений, это недопустимо. Три новые статьи, которые предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения, — уточнил глава комитета. Кроме того, парламентарии предлагают внести изменение в Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», чтобы блокировать ресурсы, которые рассказывают и показывают в том числе, как собрать оружие. Новая надбавка для мобилизованных

Минобороны РФ установило 60-процентную надбавку по воинской должности гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации. Она компенсировала ряд установленных ранее стимулирующих выплат. Об этом сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

— С учетом того, что отдельные виды выплат военнослужащим по контракту устанавливаются в зависимости от проведения испытаний, проверок в течение определенного периода службы, Министерством обороны России для всех мобилизованных была установлена надбавка в 60 процентов, — сказала она на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации, где обсуждались вопросы защиты трудовых прав мобилизованных, их пенсионного обеспечения, а также социальной поддержки для их членов семей.

Шевцова пояснила, что ведомство компенсировало все стимулирующие надбавки, которые нужно было заслужить в процессе военной службы: — С учетом того, что времени на это нет, мы в инициативном порядке сделали приказ министра и ввели 60-процентную надбавку по воинской должности, которая компенсировала все вышеуказанные надбавки.

Замминистра также информировала, что в декабре 2022 года мобилизованным военнослужащим будет выплачено денежное довольствие дважды — за ноябрь в установленные сроки (с 10 по 20 декабря) и за декабрь — до 25 декабря.

Ранее представитель финансового блока Минобороны РФ Сергей Микищенко объяснил, кто из военнослужащих может претендовать на единовременную выплату в 195 тысяч рублей, установленную указом президента. Также Сергей Микищенко прокомментировал ситуацию с денежным довольствием и другими выплатами мобилизованным. В отдельном материале мы подробно рассказывали о том, сколько должны получать мобилизованные.

Минпросвещения разрабатывает новый учебник по истории Глава Минпросвещения Сергей Краснов на заседании президиума Совета законодателей РФ заявил, что ведомство разрабатывает новый школьный учебник по истории. — Сегодня идет работа по созданию нового учебника, вчера президент РФ об этом говорил, что общенациональная задача — создание учебников по истории, обществознанию, — сказал Кравцов.

Министр уточнил, что эта работа ведется в рамках создания новых федеральных основных общеобразовательных программ, которые будут утверждены до 1 января. Кроме того, по его словам, состоялось заседание комиссии Госсовета, на котором было поддержано объединение «Всеобщей истории» и «Истории России» в один курс. Также разработан учебный модуль для девятого класса, в рамках которого школьники изучают СВО, принятие в состав РФ новых регионов и так далее.

Ранее Кравцов сообщил, что подвиги российских героев специальной военной операции будут включены в школьные учебники по истории. Минпросвещения внесло изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Учащиеся 10–11-х классов российских школ будут изучать на истории специальную военную операцию на Украине. Как заявлял Кравцов, цели и задачи СВО будут отражены также в школьном учебнике по истории.

Сотрудники ФСБ задержали россиян, подозреваемых в шпионаже на Украину ФСБ пресекла деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в госизмене в форме шпионажа в интересах службы безопасности Украины. В ведомстве установили, что житель Севастополя, придерживающийся «украинской идеологии», был завербован СБУ в 2016 году. После начала спецоперации он за деньги передавал иностранной спецслужбе данные о расположении объектов Минобороны, что могло быть использовано против безопасности России.



Кроме того, он же летом привлек к противоправной деятельности еще одного жителя Севастополя, который собирал и передавал СБУ данные об объектах ФСБ России. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Государственная измена».

Узбекистан отказался вступать в газовый союз с Россией и Казахстаном Вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов заявил, что тройственного газового союза с Россией и Казахстаном у страны не будет. — Даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз. При импорте газа из других стран мы сотрудничаем с ними лишь на основании коммерческих контрактов. Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ, — сказал Мирзамахмудов. По его словам, Россия и Узбекистан обсуждали поставки российского газа через Казахстан, но «это будет технический контракт», а не союз.

Позднее эти слова прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, никто не говорит о газе в обмен на политические условия, а речь идет о координации в энергосфере.

— Идея союза означает согласованность действий по транспортной логистике, удовлетворение внутренних потребностей — каждая страна продолжит продавать свои ресурсы, ориентируясь на коммерческую выгоду, — пояснил Песков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что инициатива по созданию «тройственного газового союза» исходила от президента России Владимира Путина.