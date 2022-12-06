    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -10

    2 м/с, южн

    764мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd62.18eur65.52

    Водитель подбил автобус у Лахта Центра и скрылся. Но найти его легко: он оставил кусок машины с данными

    2015
    2 комментария

    ДТП прервало движение пассажирского автобуса утром 6 декабря в Приморском районе Петербурга.

    Как сообщила «Фонтанке» очевидица Катерина, в начале девятого в районе транспортной развязки у Лахта Центра автобус «Третьего парка» (маршрут 303 Сестрорецк — «Беговая») попал в ДТП. В него врезался легковой автомобиль и скрылся с места происшествия. Водитель даже не притормозил, но оставил на месте аварии бампер с номером.

    Фото: читательница «Фонтанки» Катерина
    ПоделитьсяПоделиться

    Водитель автобуса применил экстренное торможение, в салоне никто не пострадал. Пассажиров пришлось высадить.

    В «Третьем парке» «Фонтанке» подтвердили факт ДТП на Приморском шоссе — улице Савушкина. «Второй участник с места происшествия скрылся. Пострадавших нет», — отметили в компании.

    Фото: читательница «Фонтанки» Катерина

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    26589754606 Дек 2022 в 10:24
    Наивные. Легко. Меня тоже подбили года 3 назад, тоже номер потеряли, но менты никого не нашли. Скрепная россия
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close