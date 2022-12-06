Водитель подбил автобус у Лахта Центра и скрылся. Но найти его легко: он оставил кусок машины с данными

ДТП прервало движение пассажирского автобуса утром 6 декабря в Приморском районе Петербурга.
Как сообщила «Фонтанке» очевидица Катерина, в начале девятого в районе транспортной развязки у Лахта Центра автобус «Третьего парка» (маршрут 303 Сестрорецк — «Беговая») попал в ДТП. В него врезался легковой автомобиль и скрылся с места происшествия. Водитель даже не притормозил, но оставил на месте аварии бампер с номером.
Водитель автобуса применил экстренное торможение, в салоне никто не пострадал. Пассажиров пришлось высадить.
В «Третьем парке» «Фонтанке» подтвердили факт ДТП на Приморском шоссе — улице Савушкина. «Второй участник с места происшествия скрылся. Пострадавших нет», — отметили в компании.