Футболист «Зенита» в четвертьфинале, Бразилия громит Южную Корею, а китайская мафия продает билеты на историческую игру. Как прошел день на ЧМ-2022

Фото: ISAAC FONTANA/EPA/TASS Поделиться Поделиться





На чемпионате мира по футболу определились очередные четвертьфиналисты — Хорватия и Бразилия. Отдел спорта «Фонтанки» об этих и других важных события дня ЧМ-2022.



Зенитовец идет дальше

Почти вся первая половина игры Япония — Хорватия прошла без особых моментов. На 44-й минуте японцы вышли вперед: с правого фланга последовал заброс в штрафную от Майи Йосиды, который успешно замкнул нападающий Дайдзэн Маэда. После перерыва Хорватия довольно быстро сравняла: на 55-й минуте после навеса защитника «Зенита» Деяна Ловрена головой забил Иван Перишич.

Основное время и овертаймы так и завершились со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Хорватии — 3:1. Хорватский вратарь Доминик Ливакович отразил сразу три удара соперника и по сути вывел свою команду в четвертьфинал.

А вот так хорватские футболисты радовались:

«Сегодня мы показали миру, что мы входим в топ-8 сборных мира! В Катаре Хорватия доказала, что наш результат на ЧМ-2018 в России — не случайность. Всё было по делу. Многие ребята из «Зенита» написали мне и поздравили с победой! Кто? Малком и Мостовой точно», — сказал Ловрен в интервью «Чемпионат.com».

Бразильский карнавал

Сенсации в матче Бразилия — Южная Корея не случилось. Бразильцы красиво разгромили соперника 4:1. Сборная Бразилии уже на старте матча забила два быстрых гола — на 7-й минуте отличился Винисиус, а на 11-й минуте — Неймар реализовал пенальти, назначенный за фол на Ришарлисоне. Автором третьего мяча стал сам Ришарлисон и какой это это был гол!

После такого даже главный тренер Бразилии Тите подключился к танцам



Четвертый мяч забил на 36-й минуте забил Лукас Пакета. После перерыва бразильцы ушли в эконом-режим, и на 76-й минуте Пэк Сын Хо сумел дальним ударом заработать гол престижа. Итог 4:1.

Хорватия и Бразилия сыграют в четвертьфинале ЧМ 10 декабря. Победитель этой пары в полуфинале выйдет на победителя игры Голландия — Аргентина.

Сестры за брата

Накануне в эфире CNN Portugal ведущий Луиш Вилар, комментируя поведение Криштиану Роналду, опрометчиво заявил, что тот страдает нарциссическим расстройством личности. О, лучше бы он этого не делал. Элма и Катя Авейру, сестры форварда сборной Португалии, незамедлительно ответили журналисту.



«Я загуглила, кто такой Луиш Вилар, и прочитала: тупой, невежественный, вызывающий смех, подозрительный, нелепый, клоун, которому стыдно просто открыть рот… Ах, и у него, похоже, сгорел мозг», — написала Катя Авейру в сторис инстаграма.



Элма Авейру репостнула эту сторис и добавила: «Откуда они взяли этого инвалида, которого я никогда до этого не видела? Кто этот урод?»

Пожар в отеле

В опасной ситуации оказались жены игроков сборной Аргентины. Накануне вечером в отеле Waterfront в Лусаиле, где номер стоит от 800 евро за ночь, во всем здании отключилось электричество и произошло задымление. Жены игроков Херонимо Рульи, Маркоса Акуньи, Папу Гомеса, Хермана Пессельи, Леандро Паредеса и Анхеля Ди Марии и их семьи были в панике. Они выбежали в холл отеля, но персонал не смог им ничего внятного объяснить.



Спустя два часа электричество дали, но семьи игроков отказались жить в Waterfront и потребовали, чтобы их немедленно отвезли в другие отели. После непродолжительных переговоров около двух часов ночи прибыли микроавтобусы, чтобы отвезти их в Hilton.

ФИФА против Сербии

После матча Сербия — Швейцария (2:3) ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении игроков и болельщиков сербской команды. Что именно привело к обвинениям в международной федерации не уточнили.

По данным Associated Press, во время матча сербские болельщики оскорбляли уроженцев Косово Джердана Шакири и Гранита Джаку, выступающих за Швейцарию. Например, фанаты пели оскорбительные для албанцев песни со словом «шиптар» — пренебрежительное прозвище этого народа в южнославянских языках. Также они якобы скандировали «Косово — сердце Сербии» и призывали к насилию в отношении албанцев.



В свою очередь сербские футболисты слишком сильно возмущались из-за решения судьи матча Фернандо Рапальини не использовать видеоповтор в моменте с возможным пенальти.

Китай оценил исторический момент

Китайская мафия перепродает билеты на четвертьфинальный матч Аргентина — Нидерланды в пять раз дороже номинальной стоимости, утверждает Mundo Deportivo. Такие высокие цены перекупщики объясняют тем, что ЧМ-2022 с большой долей вероятности станет последним в карьере для Лионеля Месси.

Билет на четвертьфинал предлагают купить за 4,5 тысячи евро, что выше номинальной стоимости в пять раз. Также предлагаются премиум-пакеты стоимостью 7,5 тысяч евро.



Напомним, что матч Аргентина — Нидерланды пройдет 9 декабря, начало в 22:00 по московскому времени.

Бонус-видео

Матч-ТВ нашел ту самую «Мисс Хорватии» и поговорил с ней. Могла бы просто пять минут молча постоять перед камерой (желательно без журналиста), получилось бы не менее эффектно.

Расписание на 6 декабря:

18:00 Марокко — Испания;

22:00 Португалия — Швейцария.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

