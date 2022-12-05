Перемахнуть по-петровски. Вдоль Кронверкского протока поставят пешеходную эстакаду

Обустройство эстакады будет выполнено в юго-восточной части Александровского парка в рамках работ по сохранению объекта культурного наследия (которым является сам парк) и приспособлению его к современному использованию — а именно обустройству пешеходного маршрута «Путь Петра». Проектную документацию разработало ООО НИИПРИИ «Севзапинжтехнология».

Автор идеи — дочерняя компания «Газпрома», «Газпром экспо». Предполагается, что маршрут дублирует тот, который в свое время прошел и российский император. Если верить легенде, Петр I пришвартовался к берегу Невы, прошел до Заячьего острова, осмотрел его и решил: «Здесь быть городу!»

На минувшем экономическом форуме газовый гигант и Смольный подписали дорожную карту по сотрудничеству https://www.fontanka.ru/2022/06/20/71424659/, «Путь Петра» — один из пунктов этого документа.



Минувшим летом в границах маршрута уже начались работы, в частности рабочие уложили гранитные плиты. В этой части маршрута тротуар будет украшен четырьмя медальонами: с чугунной Петропавловской крепостью, компасом (символ пути императора), якорем (символ зарождения флота) и пушкой (знак литейного мастерства). Последний, например, разместится на перекрестке бульвара и с четырех сторон будет окружен мортирами — репродукциями размером 1:1. На сайте Смольного власти обещают, что освещать путь Петра будут фонари соответствующей эпохи.



Поставят и ростомер с изображением императора — будет возможность помериться с ним ростом. И растяжку: как ранее объяснял директор подрядчика — «Дормоста» — Кирилл Иванов, чтобы было удобнее примериваться к шагу императора, который равнялся 84 см, по маршруту закрепят бронзовые следы Петра I.



Напомним, в этом году в Петербурге отмечали 350-летие со дня рождения основателя города, на Марсовом поле, в частности, организовали экспозицию с картинами из жизни Петра. Кроме того, в Лахте открыли памятник царю, спасающему утопающих: это тоже проект из соглашения между Смольным и «Газпромом», как и «Парусники на Неве» — семь полноразмерных копий исторических кораблей, которые должны расставить у набережных Петербурга.



Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»