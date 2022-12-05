Перемахнуть по-петровски. Вдоль Кронверкского протока поставят пешеходную эстакаду

Временная пешеходная эстакада обрисует очертания Кронверкского протока. Это следует из акта историко-культурной экспертизы, опубликованной на сайте КГИОП. Конструкцию установят как часть маршрута «Путь Петра», который позволит примерить императорский шаг в 84 сантиметра.
Обустройство эстакады будет выполнено в юго-восточной части Александровского парка в рамках работ по сохранению объекта культурного наследия (которым является сам парк) и приспособлению его к современному использованию — а именно обустройству пешеходного маршрута «Путь Петра». Проектную документацию разработало ООО НИИПРИИ «Севзапинжтехнология».
Эстакада представляет собой конструкцию из железобетонных плит на стальных балках которые будут стоять на закрученных буроинъекционным методом сваях. Конструкцию поделят на насколько фрагментов.
Подчеркивается, что обустройство эстакады предполагает «сохранение деревьев ценных пород в соответствии с актом обследования». Кроме того, планируется обустроить перила и ограждения газонов, установить малые архитектурные формы и опоры освещения.
В плане эстакада образует геометрическую фигуру, повторяющую очертание русла Кронверкского протока.
Пешеходную часть выполнят из литого асфальтобетона, покрытого красно-коричневым защитным слоем. Это, указано в документации, «не нарушает визуального восприятия объекта культурного наследия, а также соответствует общему исторически сложившемуся облику центральных районов Санкт-Петербурга».
Перила эстакады изготовят из дерева твердых пород. Урны, опоры освещения и стойки-указатели — из литого чугуна с окраской.
В экспертизе также представлено техническое состояние откосов Кронверкского протока, оно определено как ограниченно-работоспособное — более того, присутствуют и аварийные участки.
В конце апреля комитет по охране памятников согласовал проект пешеходной территории «Путь Петра», которая протянется от Кронверкского проспекта до Петроградской набережной, как соответствующий охранным зонам.
Автор идеи — дочерняя компания «Газпрома», «Газпром экспо». Предполагается, что маршрут дублирует тот, который в свое время прошел и российский император. Если верить легенде, Петр I пришвартовался к берегу Невы, прошел до Заячьего острова, осмотрел его и решил: «Здесь быть городу!»
На минувшем экономическом форуме газовый гигант и Смольный подписали дорожную карту по сотрудничеству https://www.fontanka.ru/2022/06/20/71424659/, «Путь Петра» — один из пунктов этого документа.
Минувшим летом в границах маршрута уже начались работы, в частности рабочие уложили гранитные плиты. В этой части маршрута тротуар будет украшен четырьмя медальонами: с чугунной Петропавловской крепостью, компасом (символ пути императора), якорем (символ зарождения флота) и пушкой (знак литейного мастерства). Последний, например, разместится на перекрестке бульвара и с четырех сторон будет окружен мортирами — репродукциями размером 1:1. На сайте Смольного власти обещают, что освещать путь Петра будут фонари соответствующей эпохи.
Поставят и ростомер с изображением императора — будет возможность помериться с ним ростом. И растяжку: как ранее объяснял директор подрядчика — «Дормоста» — Кирилл Иванов, чтобы было удобнее примериваться к шагу императора, который равнялся 84 см, по маршруту закрепят бронзовые следы Петра I.
Напомним, в этом году в Петербурге отмечали 350-летие со дня рождения основателя города, на Марсовом поле, в частности, организовали экспозицию с картинами из жизни Петра. Кроме того, в Лахте открыли памятник царю, спасающему утопающих: это тоже проект из соглашения между Смольным и «Газпромом», как и «Парусники на Неве» — семь полноразмерных копий исторических кораблей, которые должны расставить у набережных Петербурга.
Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»