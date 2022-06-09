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    «Посидели, поговорили, поели пельменей». Беглов рассказал, как Миллер и Кальницкая придумали выставку на Марсовом поле

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    6 комментариев

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    На Марсовом поле 9 июня начала работу выставка «30 картин из жизни Петра Великого. 2022», для которой были выстроены три десятка павильонов-избушек, которые простоят там до 9 августа.

    Как уже рассказывала «Фонтанка», каждый из павильонов построен для демонстрации конкретной картины, иллюстрирующей один из значительных эпизодов из биографии первого российского императора.

    Выставка, по замыслу, реконструирует события полуторавековой давности: тогда на Марсовом поле подобным праздником — только с ярмарочными гуляньями — отмечали 200-летие Петра I. Авторами идеи нынешнего мероприятия значатся председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и глава ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.

    «Буквально — встретились два человека, можно сказать, на кухне, — поделился инсайдом в ходе церемонии открытия губернатор Петербурга Александр Беглов. — Они посидели, поговорили, поели пельменей, и родилась великолепная идея — воссоздать то, что было 150 лет назад».

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    Часть картин, которые показывали на выставке в 1872 году, до нашего времени не дошли — замену им создавали современные художники, что отдельно подчеркнул Алексей Миллер.

    «Мы видим новые современные работы, мы видим сегодняшнюю художественную жизнь нашей страны, и я думаю, что вы отметите, что сделан большой серьезный шаг в развитии классической художественной русской школы живописи», — сказал он.

    В ходе открытия выставки главе «Газпрома», как почетному гражданину Петербурга, был вручен свежеучрежденный памятный знак «350 лет Петру Великому», отпечатанный на Монетном дворе.

    Выставка будет доступна круглосуточно и бесплатно.

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    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (6)

    Софокл Аристархович
    Пельмешки поперек горла не встали?
    А рассказчик собственно лучше бы работой занялся, а не продажами земли, предприятий и рынков
    своих не бросаем
    этот коптёр надоел.
    Денеб
    Тут главное - "поели пельменей"....
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