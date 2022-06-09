«Посидели, поговорили, поели пельменей». Беглов рассказал, как Миллер и Кальницкая придумали выставку на Марсовом поле

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

На Марсовом поле 9 июня начала работу выставка «30 картин из жизни Петра Великого. 2022», для которой были выстроены три десятка павильонов-избушек, которые простоят там до 9 августа.

Как уже рассказывала «Фонтанка», каждый из павильонов построен для демонстрации конкретной картины, иллюстрирующей один из значительных эпизодов из биографии первого российского императора.



Выставка, по замыслу, реконструирует события полуторавековой давности: тогда на Марсовом поле подобным праздником — только с ярмарочными гуляньями — отмечали 200-летие Петра I. Авторами идеи нынешнего мероприятия значатся председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и глава ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.



«Буквально — встретились два человека, можно сказать, на кухне, — поделился инсайдом в ходе церемонии открытия губернатор Петербурга Александр Беглов. — Они посидели, поговорили, поели пельменей, и родилась великолепная идея — воссоздать то, что было 150 лет назад».

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Часть картин, которые показывали на выставке в 1872 году, до нашего времени не дошли — замену им создавали современные художники, что отдельно подчеркнул Алексей Миллер.

«Мы видим новые современные работы, мы видим сегодняшнюю художественную жизнь нашей страны, и я думаю, что вы отметите, что сделан большой серьезный шаг в развитии классической художественной русской школы живописи», — сказал он.

В ходе открытия выставки главе «Газпрома», как почетному гражданину Петербурга, был вручен свежеучрежденный памятный знак «350 лет Петру Великому», отпечатанный на Монетном дворе.

