ТАСС: В Великобритании задержали бизнесмена Михаила Фридмана. «Альфа-банк» отрицает

В Великобритании по подозрению в отмывании денег был задержан российский предприниматель, основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман. Об этом 3 декабря со ссылкой на источник в окружении бизнесмена сообщает ТАСС.
«Фридман задержан полицией. Но, по нашим сведениям, его пока отпустили под залог», — приводит агентство слова источника.
Информацию о задержании Фридмана в комментарии «Коммерсанту» опровергла пресс-служба «Альфа-банка». РИА Новости в банке заявили, что Фридман находится у себя дома, не под арестом и не имеет никакого отношения к истории с задержанием в Лондоне.
Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (UK NCA) ранее сообщило, что задержало «состоятельного российского бизнесмена» по подозрению в отмывании денег. Имя предпринимателя не называется, но известно, что ему 58 лет, как и Фридману.
Задержанного подозревают в правонарушениях, «включая отмывание денег, сговор с целью обмана министерства внутренних дел и сговор с целью дачи ложных показаний». Мужчина был арестован 1 декабря «в своей многомиллионной резиденции в Лондоне офицерами из ячейки NCA».
Также в рамках этой операции был задержан 35-летний мужчина на выходе из здания с сумкой, в которой было несколько тысяч фунтов. Его подозревают в отмывании денег и попытке помешать работе правоохранителей. Третий арестованный — 39-летний мужчина. Его задержали в его доме в лондонском районе Пимлико по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.