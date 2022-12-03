ТАСС: В Великобритании задержали бизнесмена Михаила Фридмана. «Альфа-банк» отрицает

В Великобритании по подозрению в отмывании денег был задержан российский предприниматель, основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман. Об этом 3 декабря со ссылкой на источник в окружении бизнесмена сообщает ТАСС.



«Фридман задержан полицией. Но, по нашим сведениям, его пока отпустили под залог», — приводит агентство слова источника.



Информацию о задержании Фридмана в комментарии «Коммерсанту» опровергла пресс-служба «Альфа-банка». РИА Новости в банке заявили, что Фридман находится у себя дома, не под арестом и не имеет никакого отношения к истории с задержанием в Лондоне.