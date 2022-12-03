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    Градозащита от Бастрыкина

    Бастрыкин заинтересовался публикациями о подготовке к сносу Кожевенного завода Парамонова в Петербурге

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    3 комментария

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ждет доклада о возможной подготовке к сносу исторических корпусов бывшего Кожевенного завода А.А. Парамонова на углу Масляного канала и Кожевенной линии в Петербурге. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

    В СКР уточнили, что ранее СМИ со ссылкой на градозащитников сообщали о том, что корпуса готовят к сносу. «По информации граждан, на территории объекта уже начались подготовительные работы к демонтажу зданий», – отмечают в ведомстве.

    И.о. главы городского ГСУ СКР Марине Парастаевой поручено проверить информацию и представить доклад.

    Публикация о якобы подготовке к сносу здания появилась накануне в одном из телеграм-каналов. Градозащитники писали, что лицевые корпуса завода ранее в списке на демонтаж «не значились», однако на проезжей части появились ограждающие конструкции.

    10 марта на сайте КГИОП появилось сообщение о том, что особняк и котельная бывшего кожевенного завода купца Александра Парамонова признаны региональными памятниками.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, как власти Петербурга при поддержке полиции разбирались с киоском возле станции метро «Приморская», которым ранее заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. О том, как хитросплетения земельно-арендных отношений сделали уличную торговлю в этом месте неискоренимой, читайте в нашем материале.

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    Комментарии 3

    Роберт Лэнгдон03 Дек 2022 в 13:52
    Местность, где проходит Кожевенная линия, с первой трети XVIII в. именовалась Чекушами. Во второй половине XVIII в. в Чекушах начал развивался промышленный район, в котором открылись кожевенные, красильные и прядильные фабрики, новая верфь, строились деревянные и каменные частные жилые дома, хозяйственные, промышленные и торговые постройки.
    В 1784-1786 гг. по указу Екатерины II в Чекуши были переведены 14 кожевенных предприятий из других районов города. Территория была разделена на 14 участков. В непосредственной близости от исследуемого участка располагался «сальный и масляный буян» — склад масложировых продуктов, который в начале XIX в. был отделен от остальной части острова противопожарным каналом, получившим название Масляный (засыпан в 1930-е гг.). Участки, расположенные по течению Невы ниже указанного буяна, сначала выходили к самому берегу, затем их прорезала трасса Кожевенной линии.
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