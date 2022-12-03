Бастрыкин заинтересовался публикациями о подготовке к сносу Кожевенного завода Парамонова в Петербурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ждет доклада о возможной подготовке к сносу исторических корпусов бывшего Кожевенного завода А.А. Парамонова на углу Масляного канала и Кожевенной линии в Петербурге. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба ведомства.



В СКР уточнили, что ранее СМИ со ссылкой на градозащитников сообщали о том, что корпуса готовят к сносу. «По информации граждан, на территории объекта уже начались подготовительные работы к демонтажу зданий», – отмечают в ведомстве.

