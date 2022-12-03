Бастрыкин заинтересовался публикациями о подготовке к сносу Кожевенного завода Парамонова в Петербурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ждет доклада о возможной подготовке к сносу исторических корпусов бывшего Кожевенного завода А.А. Парамонова на углу Масляного канала и Кожевенной линии в Петербурге. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба ведомства.
В СКР уточнили, что ранее СМИ со ссылкой на градозащитников сообщали о том, что корпуса готовят к сносу. «По информации граждан, на территории объекта уже начались подготовительные работы к демонтажу зданий», – отмечают в ведомстве.
И.о. главы городского ГСУ СКР Марине Парастаевой поручено проверить информацию и представить доклад.
Публикация о якобы подготовке к сносу здания появилась накануне в одном из телеграм-каналов. Градозащитники писали, что лицевые корпуса завода ранее в списке на демонтаж «не значились», однако на проезжей части появились ограждающие конструкции.
10 марта на сайте КГИОП появилось сообщение о том, что особняк и котельная бывшего кожевенного завода купца Александра Парамонова признаны региональными памятниками.
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