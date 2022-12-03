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    Гениальный Сон, Швейцария перестреляла Сербию, а «Мисс Хорватия» добилась своего. Итоги группового этапа ЧМ-2022

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    Фото: Francisco Seco/ AP/TASS
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    На чемпионате мира по футболу подошел к концу групповой этап. Отдел спорта «Фонтанки» — о самых важных событиях последнего дня перед стартом плей-офф.

    Это не Сон


    Наверное, это самый сумасшедший чемпионат мира в истории. В очередной раз это доказал матч Южная Корея — Португалия. Роналду и компания уже вышли в плей-офф, а корейцам нужна была только победа. Но даже она не гарантировала выход в 1/8: многое зависело от параллельного матча Уругвай — Гана.

    Португалия первой открыла счет. Забил на 5-й минуте Рикарду Орта. Для корейцев ситуация складывалась плохо. В середине первого сначала Ким Юнь Квон сравнял, и Южная Корея на долгое время остановилась. И уже в самом конце матча на 91-й минуте победный гол забил Хван Хи Чхан. Но главным героем в этом эпизоде стал Сон Хын Мин, отдавший гениальную голевую передачу мимо трех игроков соперника.

    Суарес, прощай


    В параллельной игре Уругвай со счетом 2:0 обыграл Гану. Оба мяча забил Хиорхьян де Арраскаета — на 26-й и 32-й минутах. Плохой результат для Ганы, но отличный для Южной Кореи — чтобы обойти их Уругваю надо было забивать еще. Этот матч корейцы досматривали всей командой на поле вместе с болельщиками, а потом все вместе праздновали.

    В итоге в плей-офф из группы H вышли Корея и Португалия. Уругвайцы не смогли пройти групповой этап впервые с 2006 года. Это так их расстроило, что после матча они набросились на судью.

    А в это время где-то на скамейке сидел и плакал один Луис Суарес.

    Отпраздновал на удаление


    В матче против Швейцарии Сербии нужна была только победа, чтобы сохранить шансы на плей-офф. А тут еще такой принципиальный соперник, в составе которого есть Гранит Джака и Джердан Шакири, родившиеся в семьях беженцев из Косово и постоянно напоминающие об этом сербам своими празднованиями голов. Зрители на стадионе тоже подогревали интерес к матчу.

    В первом тайме команды устроили перестрелку. Первый гол забил Шакири на 20-й минуте — спустя шесть минут Александр Митрович сравнял. На 35-й минуте уже Душан Влахович вывел сербов вперёд — через девять минут Брил Эмболо сравнял. После перерыва Швейцарию вывел вперед Ремо Фройлер. В итоге Швейцария выиграла со счетом 3:2 и прошла дальше, а Сербия закончила свое выступление.

    В параллельном матче Камерун — Бразилия зрители почти до самого конца смотрели на нули на табло. И на 92-й минуте забил Венсан Абубакар и принес Камеруну победу. И сразу после гола его удалили: за слишком бурное празднование судья выписал ему вторую желтую карточку и отправил отдыхать. Матч завершился победой Камеруна, но это не помогло им в борьбе за плей-офф. А проигравшая Бразилия вышла в 1/8 с первого места.

    Троллинг дня


    Катарские телеведущие попрощались со сборной Германии, закрыв рты — отсылка к акции немецкой команды в первом туре.

    Цифра дня


    1,88 миллиметров — ровно настолько мяч не вышел за пределы поля во время атаки сборной Японии во вчерашнем матче против Испании. Через несколько секунд японцы забили гол, который принесла им победу.

    В том, что мяч все-таки ушел за пределы поля, были уверены все, но датчик внутри мяча показал, что все-таки он остался в игре.

    Фото дня


    Просто оставим это здесь в знак уважения к упрямству бывшей «Мисс Хорватии». Девушка с первого дня ЧМ-2022 добивалась своего права ходить, как ей хочется. И вот результат.

    Расписание 1/8 финала


    3 декабря

    18:00 Нидерланды — США

    22:00 Аргентина — Австралия

    4 декабря

    18:00 Франция — Польша

    22:00 Англия — Сенегал

    5 декабря

    18:00 Япония — Хорватия

    22:00 Бразилия — Южная Корея

    6 декабря

    18:00 Марокко — Испания

    22:00 Португалия — Швейцария

    Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

    Фото: Francisco Seco/ AP/TASS

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