Прыжок на 10 млн рублей. В Петербурге Туктамышева сразится с Валиевой и другими топами в новом турнире

Фото: HOW HWEE YOUNG/ EPA/ ТАСС Поделиться Поделиться





В это воскресенье, 4 декабря, в петербургском СК «Юбилейный» пройдет прыжковый турнир среди сильнейших фигуристов России. На кону 10 млн рублей. Что это такое, кто выступит и расписание трансляций — в материале отдела спорта «Фонтанки».



Что это такое и кто это придумал?

Для российского фигурного катания сезон 2022/23 — самый странный в истории. Отечественных спортсменов отстранили от всех международных стартов, и многие из них стали задумываться над сменой спортивного гражданства. Предвидя эту проблему, Федерация фигурного катания на коньках России придумала целую систему внутренних соревнований с рекордными призовыми, чтобы хоть как-то отвлечь фигуристов от ненужных мыслей. Самым необычным в календаре стал прыжковый турнир, или как его называют в официальных бумагах, «чемпионат России по прыжковым элементам».



В 2021 году подобный формат тестировали на Кубке Первого канала. Тогда соревнования получились скомканными и не привлекли особого внимания.

«Если говорить о прыжковом турнире, мне как зрителю хотелось бы видеть какую-то красивую обертку. Чтобы, когда объявляют спортсмена, они прыгали не в тишине, а играла бы какая-то нагнетающая или, наоборот, мотивирующая музыка, быть может, барабанная дробь для внушительности. А то выходят — и получается немного балаган и суета, хотелось бы, чтобы было прямо «вау». Есть куда работать именно в оформлении прыжкового турнира. Его можно и нужно делать интереснее и зрелищнее», — говорила тогда бывшая фигуристка Бетина Попова.



В этом году федерация постаралась максимально изменить ситуацию: сделали отдельные соревнования, продумали регламент, пригласили самых звездных фигуристов, ведущих тренеров и заставили их бороться за 10 млн призовых.

Как будут соревноваться

Соревнование разделили на женский, мужской и командный турниры. В личных участвуют только одиночники, в командном к ним добавятся пары.

На первый день — 3 декабря запланирован отборочный этап мужского и женского турниров. Жеребьевка разделит фигуристов по сетке плей-офф: в каждом раунде соревнуются по двое. Они выполняют по два сольных прыжка на выбор. Тот, кто наберет больше баллов, проходит в следующий раунд. Важный нюанс: фигуристы сборной России допускаются до основной сетки без предварительного отбора.



Финал личного турнира пройдет 4 декабря в том же формате. Всего на этой стадии выступят по 16 фигуристов. Им предстоит пройти четыре раунда плей-офф: 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал.



На 4 декабря также запланирован командный турнир. Каждая команда состоит из шести одиночников и одной пары. Здесь будет пять раундов: в первом участвуют пары — они исполнят подкрут, сольный прыжок и по два выброса. Далее стартуют по два одиночника от каждой команды. Им предстоит сделать любой тройной прыжок, в третьем — любой четверной, в четвертом — любой каскад или комбинацию из двух или трех прыжков, в пятом — любой каскад или комбинацию из не более чем пяти прыжков.



Составы на второй, третий и четвертый раунды определяются заранее, а в пятый можно заявить двух любых фигуристов от команды. У одиночников в каждом раунде по две попытки на исполнение элемента, обе в зачет.

Кто будет соревноваться

Петербуржцам повезло: на прыжковом турнире они увидят весь цвет российского фигурного катания. Капитанами команд стали Алексей Мишин, Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе.

В состав команды Мишина вошли Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко и Глеб Лутфуллин. Плющенко призвал Софью Муравьеву, Никиту Сарновского, Софью Титову и Веронику Жилину. Двое первых рискуют выбыть в любой момент из-за недолеченных травм.



Этери Тутберидзе буквально в последний момент объявила свой состав: Камила Валиева, Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

В общем, это должно быть действительно грандиозно.

Расписание

3 декабря

12:30 — отборочный раунд личного турнира;

17:00 — жеребьёвка.

4 декабря

14:00 — командный турнир;

16:45 — финал личного турнира.

В прямом эфире весь турнир покажут на официальном сайте Первого канала.



Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

