С доходного дома на набережной Фонтанки обрушились куски штукатурки. Повреждения впечатляют

На набережной Фонтанки пострадал доходный дом в стиле модерн, построенный в позапрошлом веке. О том, что здание якобы «рушится», нашему изданию рассказал читатель.
На предоставленных им «Фонтанке» снимках видно, что с фасада действительно обрушились куски, но только ли штукатурки – понять трудно.
«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу Адмиралтейского района, однако к моменту публикации материала, ответ не поступил.
Речь идет о доме 179 по набережной реки Фонтанки. Постройка в стиле модерн, возведенная в 1844 году. В нем, согласно данным портала citywalls.ru, находятся стеклоблоки Фальконье (выдуваемые вручную и полые внутри стеклоблоки, носящие имя создателя). В Петербурге совсем недавно появилась мастерская по их воссозданию.