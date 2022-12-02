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    С доходного дома на набережной Фонтанки обрушились куски штукатурки. Повреждения впечатляют

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    На набережной Фонтанки пострадал доходный дом в стиле модерн, построенный в позапрошлом веке. О том, что здание якобы «рушится», нашему изданию рассказал читатель.

    На предоставленных им «Фонтанке» снимках видно, что с фасада действительно обрушились куски, но только ли штукатурки – понять трудно.

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    «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу Адмиралтейского района, однако к моменту публикации материала, ответ не поступил.

    Речь идет о доме 179 по набережной реки Фонтанки. Постройка в стиле модерн, возведенная в 1844 году. В нем, согласно данным портала citywalls.ru, находятся стеклоблоки Фальконье (выдуваемые вручную и полые внутри стеклоблоки, носящие имя создателя). В Петербурге совсем недавно появилась мастерская по их воссозданию.

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