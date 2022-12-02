С доходного дома на набережной Фонтанки обрушились куски штукатурки. Повреждения впечатляют

На набережной Фонтанки пострадал доходный дом в стиле модерн, построенный в позапрошлом веке. О том, что здание якобы «рушится», нашему изданию рассказал читатель.



На предоставленных им «Фонтанке» снимках видно, что с фасада действительно обрушились куски, но только ли штукатурки – понять трудно.