Энтузиасты из Петербурга научились выдувать стеклянные кирпичи точь-в-точь как в XIX веке. Вот их история

В Петербурге теперь есть мастерская, в которой изготавливают стеклянные кирпичи Фальконье. Возможно, вы видели такие стеклоблоки в дореволюционных петербургских домах. Их было нельзя восстановить — а теперь уже можно. Ключевую роль в этом сыграло личное желание нескольких очень увлеченных людей.



Фото: Никита Андреев Поделиться Поделиться





Кирпичи Фальконье — это выдуваемые вручную и полые внутри стеклоблоки. В 1880-х годах их придумал швейцарский архитектор Гюстав Фальконье. Изобретение быстро оценили: такие кирпичи пропускали свет, но были прочными, сохраняли тепло, не горели и не боялись воды.



Фото: Андрей Стрельников Фото: Андрей Стрельников Фото: Андрей Стрельников Фото: Андрей Стрельников Фото: Андрей Стрельников Фото: Андрей Стрельников Фото: Андрей Стрельников Поделиться Поделиться





Стеклоблоки Фальконье дошли и до Российской империи. В Петербурге их использовали в строительстве доходных домов, особняков и промышленных зданий. В фасаде стеклянные кирпичи встречаются редко, но ими, например, выкладывали окна, которые выходили во двор или располагались на черной лестнице.

Спустя полвека кирпичи Фальконье заменили хорошо знакомые нам «советские» стеклоблоки. Их делали уже на заводе, без применения ручного труда: спаивали две отдельные половинки в единое целое. Эпоха кирпичей Фальконье ушла, а сами стеклоблоки остались жить дальше в своих домах, постепенно разрушаясь.



Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Поделиться Поделиться





Фотограф Никита Андреев рассказывает, что раньше окна со стеклянными кирпичами никто толком не реставрировал. Их часто просто разбирали и закладывали: стеклоблоки охранного статуса не имеют. «В мае в особняке Столыпиных 1911–1912 годов постройки несколько таких окон разобрали, хотя они были практически на виду. Там находится частная школа «Мирт». Видимо, они и решили разобрать. Поставят ли их обратно? Сомневаюсь. Это не предмет охраны и ненаказуемо», — объясняет он. Сейчас Никита консультирует проект, который изготавливает кирпичи Фальконье. В основном, конечно, для реставрации.



Фото: Никита Андреев Фото: Никита Андреев Фото: Никита Андреев Поделиться Поделиться





Идея восстановить технологию изготовления стеклоблоков Фальконье родилась после выставки музея Шато де Ньон в Швейцарии. Она проходила в родном городе архитектора Фальконье и была посвящена истории стеклянных кирпичей. На мероприятие попали несколько увлеченных стеклом людей. И все закрутилось.

«Посетив эту выставку, директор Музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева предложила организовать выставку в Москве и рассказать историю не только швейцарскую и европейскую, но и российскую. В процессе работы над проектом возникла идея украсить часть проемов пространства флигеля «Руина», где будет проходить выставка, стеклянными кирпичами», — вспоминает куратор будущей выставки Анна Кистанова. Тогда же встал вопрос о том, где же их столько взять. Немногочисленные оригиналы подвергать риску не хотели. Решили попробовать восстановить технологию почти полуторавековой давности и сделать свои.



Никита Андреев, сокуратор выставки в Щусева, обратился с таким предложением к мастерам по стеклу и технологам из NWGlassLab: «Сейчас профессия выдувальщика — это мастерство, которое передается от мастера к подмастерью. В вузах такой специальности нет, можно только прийти на завод или в мастерскую, где тебя обучат обращаться со стеклодувной трубкой и другими инструментами, которыми пользуются выдувальщики. Я просто пришел и сказал: «Можем мы повторить? Технология не кажется сложной». И начались эксперименты с гипсовыми формами, с 3D-сканированием, построением форм, их вычищением».



К тому моменту у Никиты уже сформировалась небольшая коллекция оригинальных кирпичей Фальконье. Часть была собрана по заброшенным домам, чердакам и заложенным окнам, часть— куплена на «Авито» или eBay и выменяна. Имея несколько оригиналов, специалисты вывели все нужные величины.

Стеклоблок 1890 года (Женева) и 2022 года (Петербург) Фото: Андрей Стрельников Поделиться Поделиться





На разработку ушло два года, не считая сбора информации на бумаге. Вот что рассказывает про этот процесс Тамара Ковалева, организатор производства: «Мы изучали все модификации и делали их самыми разными способами. Под конец решили сделать всё совсем вручную, как раньше было, когда модели [стеклоблоков сначала] вырезались из дерева. Естественно, мы обладаем всеми необходимыми технологиями: у нас есть 3D-сканер и принтер, нужные программы. Но хочется же проверить, в чем магия и чудо, правда?»

Когда стало понятно, что сделать новые кирпичи возможно, музей Щусева заключил с петербургской фирмой контракт. Компания сделает для выставки более 1000 стеклоблоков. Несмотря на внушительную сумму контракта (около 4 млн рублей), пока это история не про прибыль: чтобы произвести 1000 кирпичей, реально на том этапе нужно было сделать 2000, 500 из которых отправились на переработку. Тамара Ковалева говорит, что все средства пока идут на развитие: «Наша главная ценность — это люди, которые очень точно понимают, зачем они работают и тратят на это свое время. На самом деле, сделать хорошо несложно, восстановить — несложно. В этом наша идея».

Несколько успешных проектов у петербуржцев уже есть: например, они полностью закончили работу над лестницей в Москве. Для Нижнего Новгорода мастера изготовили стеклоблоки, которые скоро превратятся в одно целое окно на брандмауэрной стене дома.

Фото: Никита Андреев Фото: Никита Андреев Поделиться Поделиться





Возможно, скоро новые кирпичи Фальконье появятся и в Петербурге. По словам Тамары Ковалевой, проект уже изготовил стеклоблоки для доходного дома Ерошенко, но часть вопросов с КГИОП пока еще не согласована. По официальной версии комитета, поиск организаций, которые могли бы восстановить стеклянные кирпичи, продолжается. В КГИОП «Фонтанке» сообщили, что разрешение на работы в доме Ерошенко действует до конца 2023 года.

Сейчас в доме в Басковом переулке реставрируют лепной декор и расчищают «деревянные оконные заполнения». Стеклоблоки Фальконье обнаружили там случайно: все они были заколочены. В этом здании они украшали фасад и, как говорят специалисты, больше таких примеров в городе нет.

