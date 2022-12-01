Минюст опубликовал единый реестр иноагентов

Минюст РФ в соответствии с новым законом опубликовал единый реестр иностранных агентов. Перечень появился на сайте ведомства 1 декабря.



Список состоит из 493 пунктов, в него внесены все физические и юридические лица, признанные ранее иноагентами, в том числе те, кто был из них исключен.



В перечне содержатся такие данные, как ФИО человека (или полное название организации), дата рождения, адрес, ИНН и другие.



С 1 декабря вступил в силу новый закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он подразумевает, в том числе, создание единого реестра иностранных агентов и реестра физлиц, аффилированных с ними. Лицам, признанным иноагентами, запрещается осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и преподавать в госучреждениях, производить информационную продукцию для детей, получать государственную финансовую поддержку и так далее. За нарушения грозит административная либо уголовная ответственность.

