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    «Нужно, чтобы люди почувствовали преимущества». Путин заявил, что России надо «основательно закрепиться» на новых территориях

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    России необходимо «основательно закрепиться» на новых территориях, чтобы их жители почувствовали преимущества. Об этом 1 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.

    «Вы слушали Маяк» / Telegram

    «Еще она задача — интегрирование новых территорий РФ в научную среду, в образовательную среду. Ясно, что здесь людям нужно «врасти» в российскую действительность. России нужно прежде всего там закрепиться основательно. Это означает не только решение военно-политических вопросов, но и работу на этой территории, чтобы люди почувствовали преимущества вхождения в Россию», — сказал Путин.

    Он добавил, что не сомневается в успехе, но интеграция территорий должна быть проведена таким образом, чтобы эта цель была достигнута как можно быстрее.

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