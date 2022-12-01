Петербургские власти установили у метро «Проспект Просвещения» копию скульптуры из Иерусалима. Художника из Лондона не спросили

Фото: газета «Московский Комсомолец» Поделиться Поделиться





Власти города с конфузом завершили благоустройство у станции метро «Проспект Просвещения». В последний день осени им пришлось отбиваться от критики в СМИ и телеграм-каналах. Там обвинили чиновников в том, что те купили и установили возле метро скульптуру один в один с китайского сайта «Алибаба», но стоила она почему-то в 10 раз дороже.



«Фонтанка» выяснила, что это ещё не самое страшное: судя по всему, на «Алибабе» под видом «садовой скульптуры» продавали копию работы лондонского художника — скульптуру «Душа» в 2016 году установили у входа в больницу «Шаарей Цедек» в Израиле. Теперь такая же стоит на Просвещения.



История благоустройства на проспекте Просвещения началась в 2020 году. Тогда 32-летний Михаил Рогалёв, любитель походов, владелец хостела и, как он себя описал, начинающий урбанист, решил принять участие в программе Смольного «Твой бюджет». Для этого нужно было предложить проект благоустройства и доработать его вместе с экспертами, а затем подать на конкурс. Михаил предложил отсыпать две дорожки в парке «Сосновка» — в створах проспекта Художников и улицы Сантьяго-де-Куба, а также поставить там фонари и скамейки. Спустя месяц он изменил своё предложение — теперь он считал необходимым заняться благоустройством у станции метро «Проспект Просвещения». «На сегодняшний день территория вокруг ст. метро от магазина «Семья» до перекрестка Энгельса/Просвещения — неухоженное асфальтовое поле. Я предлагаю благоустроить и зонировать эту территорию: выделить пешеходные тротуары/дорожки.



Вдоль этих выделенных пешеходных зон сделать кадочное озеленение: многолетние травы, цветы, взрослые деревья. Организовать выделенную велодорожку и удобную велопарковку около ст. метро, желательно с камерами наблюдения. Установить конструкции с качелями для взрослых и детей, лавочками, дополнительным освещением и навесами от осадков. Такие конструкции помогут снизить скопление маргинальных элементов. Организовать удобные, светлые остановочные павильоны у м. «Пр. Просвещения». Демонтировать и перенести высокую рекламную конструкцию, находящуюся на данный момент посреди «асфальтового поля».



На это Михаил предлагал потратить максимум 6,7 млн рублей. Вот такой пример он представил в заявке:



Фото: из открытых источников Поделиться Поделиться





Судя по документам программы, в администрации Выборгского района скорректировали цену и увеличили смету до 13 млн рублей. Впрочем, тут же добавили, что денег на это в бюджете нет. Заявка Михаила выиграла конкурс в декабре 2020 года. В течение следующих месяцев шли консультации, корректировки предложения, в итоге в апреле 2021 года чиновники заключили договор на разработку и согласование проектно-сметной документации.



Вот как выглядела задумка нового проекта, сделанного чиновниками на основе идеи Михаила:



Фото: из открытых источников Поделиться Поделиться





К его реализации приступили лишь летом 2022 года. Конкурс разыграли на 20 млн рублей. Подряд получила компания ООО «Современные строительные технологии». Работы практически завершили в октябре 2022 года, когда в город вот-вот должны были прийти холода. В соцсетях власти отчитались об открытии площадки: «Теперь на площади около 2 400 квадратных метров для жителей появились удобная пешеходная зона, зона отдыха со скамейками, велопарковка. Высадили газон, свыше пяти тысяч новых цветов и кустарников, таких как эхинацея, тысячелистник, рудбекия, можжевельник и другие».



Фото: из открытых источников Поделиться Поделиться





Чуть позже к этому цветнику добавилась ещё и сфера. В техническом задании администрации Выборгского района она обозначена как конструкция в виде ажурного шара, там же приведена картинка — точь-в точь такую же потом найдут журналисты «МК в Питере» (в прошлом году это медиа перешло под контроль выходцев из структур Евгения Пригожина, конфликтующего с губернатором Петербурга), сравнят с тем, что опубликовано на сайте «Алибаба», и заметят, что разница лишь в цене. На китайском сайте написано 300 тысяч, а в отчёте на сайте госзакупок — более 3 млн рублей.



«Фонтанка» уточнила у администрации района, правда ли, что это идентичные сферы, — там запротестовали:

«На просторах интернета появилась информация об арт-объекте «Шар» возле метро «Проспект Просвещения». Некоторые источники сообщают, будто бы он куплен на китайском сайте «Алибаба» за 300 тысяч вместо его настоящей цены. Это, конечно же, неправда. В Китае есть дешевые реплики буквально всего. Есть техника, которая выглядит точь-в-точь как брендовая, но по качеству гораздо хуже. Органы власти при проведении закупок по закону не пользуются «Алибаба» и прочими китайскими маркетплейсами». Там добавили, что стоимость скульптуры в сметной документации к проекту определена проектировщиком в 2021 году на основании анализа цен, составленного на базе коммерческих предложений от трёх организаций, а затем актуализирована в 2022 году.



Есть то, в чем администрация Выборгского района была безусловно права: на китайских сайтах часто выставляют реплики. «Фонтанка» выяснила, что арт-объект «Шар» на самом деле есть реплика скульптуры «Душа». Её установили в 2016 году у входа в больницу «Шаарей Цедек» в Иерусалиме. Её автор — Дэвид Брейер-Вейль, британский художник, родившийся в Лондоне в 1965 году, известный своими масштабными картинами и бронзовыми скульптурами. Заказала её семья Розенфельдер в память о Мэрэлин Розенфельдер, поддерживающей этот госпиталь.

Фото: davidbreuerweil.com Фото: davidbreuerweil.com Поделиться Поделиться





Сопровождает сферу «Душа» надпись из Талмуда: «Тот, кто спасает одну жизнь, как будто он спас весь мир». Именно фотография сферы с видом на больницу и выложена на «Алибабе» под видом садовой скульптуры за 300 тысяч. Эту же картинку явно взяли за референс составители технического задания из администрации Выборгского района.



Фото: сайт «Алибаба» Поделиться Поделиться





Ответить на вопрос о том, кто же автор установленной сферы, в администрации района с ходу не смогли. Руководитель подрядчика в разговоре с корреспондентом тоже не понял, о чем идет речь, о каких лицензиях и правах, и обещал связать с ответственным за этот участок работы, а после этого разговора перестал брать трубку.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

