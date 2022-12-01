Чудо от Австралии, промах Месси и грусть за Мексику. Как прошел одиннадцатый день ЧМ-2022

Фото: AP Photo/TASS/Darko Vojinovic Поделиться Поделиться





На чемпионате мира по футболу в Катаре определились еще две пары 1/8 финала плей-офф, а Майк Тайсон встал на защиту Месси. Отдел спорта «Фонтанки» — об этих и других событиях дня.

Первые после Хиддинка

Сборная Австралии минимально обыграла Данию в решающем матче. Единственный гол на 60-й минуте забил нападающий Мэтью Леки. Он забежал в штрафную, переиграл защитника датчан Йоакима Меле и точно ударил под дальнюю штангу.



А так болельщики сборной Австралии радовались:



Еще бы им не радоваться, ведь эта победа позволила австралийцам со второго места выйти в плей-офф ЧМ-2022. Это лишь второй раз в истории. Впервые они совершили чудо на ЧМ-2006 под руководством Гуса Хиддинка.



Хлопнули дверью

Тунис сотворил сенсацию обыграв действующего чемпиона мира. Единственный гол на 58-й минуте забил нападающий Вахби Хазри.

В самом конце матча, на 8-й добавленной минуте Антуан Гризманн, казалось бы, сравнял счёт, но взятие отменили из-за офсайда. В итоге — победа Туниса 1:0. Однако выйти в плей-офф им этот громкий успех не помог.

Игра также запомнилась вторым на турнире болельщиком, который прорвался на поле. Нарушитель бежал с флагом Палестины. Прежде, чем его поймала служба безопасности, мужчина успел сделать эффектное колесо. Осуждаем, но признаем — было красиво.



Не забил, но вышел

Аргентина обыграла Польшу 2:0, хотя начало получилось нервным. Аргентинцам нужна была только победа, и когда на 38-й минуте Месси не смог забить с пенальти, было от чего занервничать. Но во втором тайме забил сначала Алексис Мак Аллистер, а потом отличился Хулиан Альварес. Итог 2:0 и Аргентина вышла в плей-офф с первого места — отличный результат, учитывая стартовое поражение от Саудовской Аравии. Польша, несмотря на поражение, также отобралась в плей-офф со второй строчки. А вот мексиканским футболистам не повезло, хотя они сделали все возможное.



Мексика до последнего вела в матче с Саудовской Аравией со счетом 2:0. Нужно было забивать третий гол, иначе выход в плей-офф определяли бы очки фейр-плей: кто получил меньше карточек. Но гол престижа от саудовцев окончательно снял все вопросы.

Таким образом стали известны еще две пары 1/8 плей-офф: Аргентина — Австралия и Франция — Польша.

Гол для друга

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд посвятил дубль в ворота сборной Уэльса скончавшемуся другу.

«Пару дней назад я потерял одного из своих друзей. Он довольно долго боролся с раком. Я рад, что забил ради него, он был моим большим болельщиком и хорошим другом. Он занимал важное место в моей жизни», — заявил Рэшфорд.



Нет, мы не плачем, это просто дождь.

Радуга раздора

Не утихают войны вокруг радужной символики. В ФИФА 30 ноября заявили, что подобные символы на трибунах ЧМ-2022 не запрещены.

«Власти Катара заверили нас, что они связались с уполномоченными лицами в местах проведения турнира по поводу согласованных правил и регламента ЧМ-2022 в Катаре. ФИФА продолжает тесно сотрудничать со страной-организатором, чтобы обеспечить полное выполнение соответствующих правил и согласованных протоколов», — говорится в заявлении ФИФА.



И в тот же день произошел очередной случай: стюард выгнал болельщика сборной выгнали со стадиона в Катаре из-за повязки с изображением радуги. Возможно, ему просто забыли показать пресс-релиз ФИФА.

Энрике против скуки

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике возмутился из-за оборонительного стиля некоторых сборных на ЧМ-2022.



«Мы сбились с пути. Первое, чему должны учить тренеры, — это тому, что футбол — это шоу, зрелище. На стадионе за тобой наблюдают 50 000 или 100 000 человек, а дома — миллионы людей. Это как пойти на спектакль, и он оказывается таким скучным, что в конце в театре никого не остается», — сказал Луис Энрике.

В соцсетях пользователи справедливо отметили: легко говорить про то, что футболе — это зрелище, когда тренируешь сборную Испании.

Месси в надежных руках

К истории с флагом Мексики, который нечаянно пнул в раздевалке после игры Лионель Месси неожиданно подключился Майк Тайсон. Бывший чемпион мира по боксу решил защитить футболиста от другого боксера, мексиканца Сауля Альвареса, который призвал Месси ответить за растоптанный флаг



«Некто по имени Канело угрожал Лионелю Месси. Если он посмеет тронуть Месси, мне придется вернуться в ринг спустя много лет», — написал Тайсон в соцсетях.

С таким защитником можно пинать любые флаги.

Расписание на 1 декабря

18:00 Канада — Марокко

18:00 Хорватия — Бельгия

22:00 Коста-Рика — Германия

22:00 Япония — Испания

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

