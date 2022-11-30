Российский суд впервые признал призыв по мобилизации незаконным

Гатчинский суд Ленинградской области признал призыв на военную службу по мобилизации жителя города Павла Мушуманского незаконным. Об этом «Фонтанке» 30 ноября рассказал адвокат мобилизованного Александр Передрук.

Мушуманский подал иск после того, как ему отказали в альтернативной службе. После этого суд приостановил решение о мобилизации мужчины до рассмотрения этого дела по существу.

Перспективы ближайшего будущего своего подзащитного адвокат Передрук пока не комментирует: «Надо сначала дождаться вступления в силу этого решения. В отношении него приняты меры предварительной защиты, но он еще находится в части. Участвует в судебных заседаниях, но фактически — в части».