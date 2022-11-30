На Первом Елагином мосту закончился ремонт

По Первому Елагину мосту через Среднюю Невку уже можно гулять. Реставрационные работы, которые начались здесь в июне прошлого года и должны были закончиться в апреле, завершились буквально на днях. 30 ноября прошлись по мосту и журналисты «Фонтанки».
На нем обновили покрытие — теперь здесь асфальт, привели в порядок перила. Официально мост откроют 1 декабря, сейчас рабочие проверяют готовность систем к эксплуатации. В ближайшие выходные заработают и кассы, проходка по мосту обойдётся в 100 рублей.