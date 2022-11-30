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    В Петербурге за год прибавилось больше 100 ресторанов, баров и кафе. На одно закрытое заведение пришлось полтора новых

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    За последний год в Петербурге открылось 348 новых предприятий общественного питания. Такие цифры привел руководитель направления торговой недвижимости «Бестъ» Станислав Ступников в ходе делового завтрака 30 ноября. Закрылось за тот же период 240 заведений.

    В общей сложности сейчас в Северной столице работают 5 433 ресторана, бара и кафе, что на 108 больше, чем годом ранее. Несмотря на положительный индекс развития, пока точек общепита остается меньше, чем было до пандемии COVID-19. В 2019 году в городе работало 5 520 заведений.

    По прогнозам экспертов ГК «Бестъ», по итогам 2022 года оборот общественного питания Петербурга составит 123 млрд рублей, что примерно на 20% больше, чем годом ранее. Однако в такой динамике роста заложена еще инфляция.

    Ранее компания KNRU, которая специализируется на брокеридже помещений стрит-ретейла, сообщила, что в Петербурге за полгода на 21% сократилось количество точек по продаже уличной еды. Сильнее всего сократилось число кофеен и шаверм.

    © Фонтанка.Ру

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