В Петербурге за год прибавилось больше 100 ресторанов, баров и кафе. На одно закрытое заведение пришлось полтора новых

За последний год в Петербурге открылось 348 новых предприятий общественного питания. Такие цифры привел руководитель направления торговой недвижимости «Бестъ» Станислав Ступников в ходе делового завтрака 30 ноября. Закрылось за тот же период 240 заведений.

В общей сложности сейчас в Северной столице работают 5 433 ресторана, бара и кафе, что на 108 больше, чем годом ранее. Несмотря на положительный индекс развития, пока точек общепита остается меньше, чем было до пандемии COVID-19. В 2019 году в городе работало 5 520 заведений.