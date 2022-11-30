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    Сколько угодно, но не больше десяти. В Петербурге изменился порядок присвоения звания почетного гражданина

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    Заксобрание Петербурга сняло ограничения на количество присваиваемых в конкретном году званий почетного гражданина. В окончательном, третьем чтении парламент принял законопроект на заседании 30 ноября, передает корреспондент «Фонтанки».

    Кроме того, депутаты ограничили общее количество присваиваемых званий в течение работы одного парламентского созыва (он длится 5 лет) — почетными гражданами могут быть избраны не более 10 человек.

    Также законопроект устанавливает запрет на выдвижение кандидатур от субъектов, которые не имеют права обращения с такой инициативой. Как во время первого чтения пояснял глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов, это ограничение вводится для устранения коллизии, которую выявили после награждения в 2022 году.

    Законопроект внесли на рассмотрение главы всех шести парламентских фракций.

    В 2022 году почетными гражданами Петербурга были избраны глава «Газпрома» Алексей Миллер и экс-председатель Ленгоризбиркома Владимир Ходырев.

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