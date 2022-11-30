Сколько угодно, но не больше десяти. В Петербурге изменился порядок присвоения звания почетного гражданина

Заксобрание Петербурга сняло ограничения на количество присваиваемых в конкретном году званий почетного гражданина. В окончательном, третьем чтении парламент принял законопроект на заседании 30 ноября, передает корреспондент «Фонтанки».



Кроме того, депутаты ограничили общее количество присваиваемых званий в течение работы одного парламентского созыва (он длится 5 лет) — почетными гражданами могут быть избраны не более 10 человек.



Также законопроект устанавливает запрет на выдвижение кандидатур от субъектов, которые не имеют права обращения с такой инициативой. Как во время первого чтения пояснял глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов, это ограничение вводится для устранения коллизии, которую выявили после награждения в 2022 году.

