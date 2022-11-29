Заруба между камерунцами и сербами, истерика с флагами и «Мисс Хорватия» борется за откровенные наряды. Как прошел девятый день ЧМ-2022

Фото: Tolga Bozoglu/EPA/ТАСС Поделиться Поделиться





На чемпионате мира по футболу в Катаре все ближе развязка группового этапа и все больше напряжения и околофутбольных скандалов. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о главных событиях девятого дня турнира.



На чемпионате мира по футболу в Катаре все ближе развязка группового этапа и все больше напряжения и околофутбольных скандалов. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о главных событиях девятого дня турнира.

Боевая ничья



Матч Камерун – Сербия – точно лучший матч ЧМ-2022 на текущий момент. И хотя встреча завершилась вничью, это было настоящим безумием.

Камерунцы забили первыми. Жан-Шарль Кастеллетто открыл счет на 29-й минуте. Сербы на это ответили голами Страхини Павловича и Сергея Милинковича-Савича в добавленное к первому тайму время. На 53-й Александар Митрович забил третий гол за Сербию. Казалось, что результат предрешен. Но камерунцы отыгрались в середине второго тайма – Венсан Абубакар забил на 63-й минуте, а Эрик-Максим Шупо-Мотинг – на 66-й. Итог 3:3.



«Тренер немного поругался, что пора просыпаться, идти вперёд. Вот мы и проснулись!» — рассказал секрет камбэка Гаэль Ондуа.

К сожалению, для самой Сербии ситуация стала максимально тяжелой – команда занимает последнее место в группе G. Для выхода в плей-офф нужно в последнем, третьем туре обыграть Швейцарию и надеяться на то, что Камерун не выиграет у Бразилии. Либо выиграет, но менее крупно, чем Сербия у Швейцарии.



Слезы не повод не делать селфи

Не менее забойной получилась игра у Южной Кореи и Ганы. Первый тайм остался за африканской сборной 2:0: забили Мохаммед Салис и Мохаммед Кудус. Во втором тайме Гана чуть не упустила победу. Счет сравнял форвард Южной Кореи Чхо Кю Сун, сделавший дубль в течение трех минут. Спас ситуацию Кудус, забив на 68-й минуте победный гол. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу Ганы.



Уже после финального свистка главный тренер корейской сборной Паулу Бенту получил красную карточку за споры: Бенту возмущался из-за того, что корейцам не позволили исполнить угловой удар в конце 11-й добавленной минуты.



Поражение сильно расстроило главную звезду южнокорейской команды Сон Хын Мина. Он расплакался. Но это не помешало тренеру сборной Ганы сделать с ним селфи.



Бразильцы в плей-офф

Бразилия обыграла Швейцарию в максимально экономичном режиме со счетом 1:0. Единственный засчитанный гол на 83 минуте забил Каземиро.



Счет мог быть и крупнее, но взятие ворот Винисиуса на 64 минуте отменили из-за офсайда.

Эта победа помогла сборной Бразилии досрочно обеспечить себе место в плей-офф.

Зря радовался Португалия победила Уругвай со счетом 2:0. Оба мяча забил Бруну Фернандеш: сначала шикарным ударом на 54 минуте с левого фланга забил. А потом уже в добавленной время после пенальти. С первым ударом связана забавная ситуация. Сразу после гола Криштиану Роналду был уверен, что это он автор мяча. И действительно в штрафной после то ли удара Фернандеша, то ли навеса в динамике показалось, что Роналду чиркнул мячом по голове. Криштиану в тот момент был самым счастливым на земле.

А потом он увидел, что мяч записали на другого, и выражение лица его резко изменилось.

Повтор показал, что португальской звезде действительно не хватило считанных миллиметров.

Бывшая «Мисс Хорватия» продолжает бомбить

Бывшая «Мисс Хорватия» Ивана Кнолл продолжает свою борьбу за право гулять по Катару в откровенных нарядах вопреки местным законам. На второй матч своей сборной она пришла в еще более открытом платье и заявила, что ничего не боится.



«Когда я узнала о правилах, была шокирована. Было запрещено показывать плечи, колени, живот. Я такая: «Боже мой, у меня даже нет одежды, чтобы все это закрыть». В Европе мы с уважением относимся к хиджабу и никабу. Думаю, что они также должны уважать наш образ жизни, нашу религию. Не беспокоюсь ли я за то, что меня арестуют за откровенные наряды? Я никогда не боялась чего-то подобного», – заявила девушка.



Скандал с флагом Ирана

Накануне в соцсетях сборной США опубликовали таблицу группы B после проведенных туров группового этапа ЧМ-2022. Внимательные пользователи обнаружили, что на флаге Ирана нет эмблемы Исламской Республики – только зеленая, белая и красная полосы.



Газета The Guardian со ссылкой на представителя сборной США написала, что это было сделано, чтобы показать «поддержку иранским женщинам, которые ведут борьбу за соблюдение базовых прав человека».

Вскоре картинку удалили, однако скандала было уже не избежать. Сборная Ирана направила в ФИФА официальную жалобу с требованием дисквалифицировать США на 10 игр. Конечно, ФИФА вряд ли пойдет на такое. К тому же главный тренер американской команды Грегг Берхалтер принес извинения.



«Игроки и персонал понятия не имели, что выпускает наша пресс-служба в соцсетях. Иногда эти вещи находятся вне вашего контроля. Мы можем только извиниться от имени игроков и персонала», — приводит слова Берхалтера издание Mirror.

Ситуацию подогревает то, что уже 29 ноября США и Иран встретятся в 3-м туре групповой стадии.



Скандал с флагом Мексики

Накануне в социальных сетях сборной Аргентины появилось видео, записанное в раздевалке после игры с Мексикой (2:0). В ролике нападающий Лионель Месси празднует победу и в какой-то момент пинает футболку соперника. Это возмутило действующего абсолютного чемпиона мира по боксу мексиканца Сауля Альвареса.



«Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Точно так же, как Аргентина должна уважать Мексику, мы должны уважать Аргентину! Я не говорю о стране (Аргентине), я говорю о Месси и его поступке. Поскольку мексиканская футболка лежит на полу, это уже оскорбление, хватит придуриваться, рассуждая, было это или нет. Пусть молится богу, чтобы я его не нашёл!» — написал Альварес в соцсетях.

За Месси заступился его бывший партнер по сборной Аргентине Серхио Агуэро.

«Сеньор Канело, не ищите оправданий и проблем. Бьюсь об заклад, вы ничего не знаете о футболе и о том, что происходит в раздевалке. Футболки после матчей всегда лежат на полу из-за пота. И если вы присмотритесь, он делает движение, чтобы снять бутсы, и нечаянно цепляет футболку», – написал Агуэро.

Расписание матчей на 29 ноября:



18:00 Эквадор — Сенегал

18:00 Нидерланды — Катар

22:00 Иран — США

22:00 Уэльс — Англия

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

