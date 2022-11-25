«Фонтанка» показывает директиву, на основании которой мобилизованным отказывают в военно-врачебной комиссии

Директива Минобороны от 30 сентября 2022 года запускает бюрократические процессы, которые не позволяют мобилизованным пробиться на военно-врачебную комиссию. «Фонтанка» показывает и рассказывает, о чем в ней говорится.



Согласно документу, ВВК следует организовывать «при выявлении военнослужащих с явными объективными признаками наличия увечий, заболеваний, по которым в соответствии с расписанием болезней предусматривается категория годности «Д» — не годен к военной службе и (или) предоставлении ими медицинских документов (копий документов, заверенных в установленном порядке), подтверждающих наличие увечий, заболеваний». Если по итогам комиссий такие увечья и болезни не подтверждены — военнослужащий возвращается в военную часть.

