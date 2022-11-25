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    Мобилизация

    «Фонтанка» показывает директиву, на основании которой мобилизованным отказывают в военно-врачебной комиссии

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    Директива Минобороны от 30 сентября 2022 года запускает бюрократические процессы, которые не позволяют мобилизованным пробиться на военно-врачебную комиссию. «Фонтанка» показывает и рассказывает, о чем в ней говорится.

    Согласно документу, ВВК следует организовывать «при выявлении военнослужащих с явными объективными признаками наличия увечий, заболеваний, по которым в соответствии с расписанием болезней предусматривается категория годности «Д» — не годен к военной службе и (или) предоставлении ими медицинских документов (копий документов, заверенных в установленном порядке), подтверждающих наличие увечий, заболеваний». Если по итогам комиссий такие увечья и болезни не подтверждены — военнослужащий возвращается в военную часть.

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    В той же директиве говорится, что в день поступления военнослужащего в часть там должен быть организован медосмотр до его отправки в подразделение. Цель — исключить острые инфекционные или хронические заболевания, а также увечья. Если в ходе осмотра находятся признаки оснований для присвоения категории Д (не годен), человека необходимо отправлять как раз на ВВК.

    В результате мобилизованные, которые не смогли на момент мобилизации подтвердить свою категорию Б, В или Г медицинским документами, пытаются пробиться на ВВК — к примеру, если в части их заболевания обострились. Как правило, безуспешно. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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