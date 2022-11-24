Путин встретится с семьями мобилизованных перед Днем матери: новости СВО за 24 ноября

О встрече Путина с матерями мобилизованных стало известно в начале недели Фото: Алина Скитович / NGS.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 24 ноября.



В Кремле рассказали, когда Путин встретится с матерями мобилизованных В Кремле анонсировали встречу президента с матерями мобилизованных. Владимир Путин проведет встречу с матерями участников специальной военной операции в преддверии Дня матери, который традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября (в этом году — 27 ноября). Уточняется, что на встречу приглашены женщины, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные и сейчас находятся либо непосредственно в зоне проведения спецоперации, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Сама встреча пройдет 25 ноября.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что готовится встреча Владимира Путина с семьями мобилизованных военнослужащих, в том числе с матерями бойцов.

— Вы знаете, что президент часто проводит такие встречи — они не все публичные. В любом случае президент из первых рук получает информацию о реальном положении дел. Такая встреча готовится, — заявил Песков.

Также говорилось о том, что Владимир Путин намерен лично обсудить с россиянами, как обстоит дело с поддержкой мобилизованных. Об этом президент заявил на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей 7 ноября. Речь, очевидно, идет о выплатах, которые были обещаны призванным по мобилизации гражданам — Руденя рассказывал президенту о разовой выплате в размере 150 тысяч рублей, которая была назначена на региональном уровне.



В Минобороны РФ рассказали о вчерашнем обстреле территории Украины

Минобороны России прокомментировало вчерашний удар по территории Украины. По словам ведомства, 23 ноября был нанесен массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. В результате удара была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий. В ведомстве отметили, что ни одного удара по целям в черте Киева не наносилось.



— Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы, — пояснили в Минобороны РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ударов по социальным объектам на территории Украины «как не было, так и нет». 23 ноября Министерство энергетики Украины сообщило, что в стране без электричества осталось подавляющее большинство потребителей. Временно от сети были отключены все атомные станции, большинство тепловых и гидроэлектростанций. По данным «Укрэнерго», были зафиксированы попадания ракет по объектам энергетической инфраструктуры, во всех регионах страны введены аварийные отключения электроэнергии.

Минобороны открыло горячую линию по финансовым вопросам мобилизованных Горячая линия по вопросам финансового обеспечения мобилизованных граждан и добровольцев начала работать в Едином расчетном центре Минобороны России. В сообщении ведомства говорится, что на этой линии мобилизованных, добровольцев и членов их семей будут оперативно информировать по вопросам расчетов денежного довольствия.





Телефон горячей линии Единого расчетного центра Минобороны РФ: 8 800 737-7-737 .

Роскомнадзор заблокировал и удалил 20 тысяч фейков о СВО

Роскомнадзор подвел итоги работы по ограничению доступа к запрещенной информации за III квартал 2022 года. За этот период было заблокировано или удалено более 89 тысяч интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию — это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, за это время Роскомнадзор заблокировал или удалил 20 тысяч фейков о специальной военной операции. Кроме того, в III квартале 2022 года было удалено или заблокировано: 22 тысячи материалов с пронаркотическим контентом (на 12% меньше, чем в III квартале 2021 года);

20 тысяч материалов с азартными играми (на 25% больше, чем в III квартале 2021 года);

9 тысяч материалов с детской порнографией (на 22% больше, чем в III квартале 2021 года);

6 тысяч материалов с суицидальным контентом (на 14% меньше, чем в III квартале 2021 года);

6 тысяч материалов с нелегальной продажей лекарственных препаратов (на 17% больше, чем в III квартале 2021 года);

5 тысяч материалов с вовлечением несовершеннолетних в совершение противоправных действий (на 40% больше, чем в III квартале 2021 года);

1 тысяча материалов с нелегальной продажей алкоголя (аналогично показателю III квартала 2021 года).

ФСБ предотвратила диверсию на газопроводе «Южный поток» В ФСБ сообщили, что предотвратили диверсию на газопроводе «Южный поток» — задержали россиян, готовивших теракт. По данным ведомства, их курировали в украинских спецслужбах.

Видео ФСБ о задержании россиян, готовивших теракт ZvezdaNews / t.me

У задержанных изъяли четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысячи рублей и средства связи, содержащие «переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины, инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также передаче денежных средств и координаты места совершения подрыва в Волгоградской области».

Российские паспорта получили более 80 тысяч жителей присоединенных регионов страны Более 80 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта после вхождения территорий в состав России — об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД. По данным экстренных служб, число беженцев, прибывших с февраля в Россию с Украины и новых российских территорий, достигло 4,8 миллиона человек, среди них 715 тысяч детей. Ранее в МЧС РФ сообщали, что Россия выплатила им 11,1 миллиарда рублей. За единовременной материальной помощью обратились более 1 миллиона 190 тысяч человек. По словам замглавы МЧС РФ Анатолия Супруновского, сейчас в 59 регионах страны развернуты свыше 850 пунктов временного размещения, в них проживают более 41 тысячи беженцев, в том числе свыше 12 тысяч детей. Для жителей новых территорий грузовики МЧС доставили свыше 152 тысяч тонн гуманитарной помощи.



В ЛНР демобилизовали почти 300 студентов Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о том, что в республике уже демобилизовали 274 студента. — Спасибо огромное президенту России Владимиру Путину, он принял решение ребят демобилизовывать потихонечку. На сегодняшний день мы демобилизовали 274 человека, 274 студента, — сказал Пасечник.

Ранее Владимир Путин поручил демобилизовать студентов ДНР и ЛНР, которых ранее призвали на военную службу.

— В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Очередной обмен пленными России и Украины В Минобороны РФ сообщили, что сегодня, 24 ноября, в результате переговоров из плена возвращены 50 российских военнослужащих. Самолетами освобожденные военные будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации, всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

На Украину вернулись 50 военных — по сообщениям СМИ, среди них два офицера и 48 рядовых и сержантов.



— В том числе удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были на «Азовстали», а также 15 пленных из ЧАЭС и 7 с острова Змеиный, — сказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.



Вчера врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об очередном обмене пленными с Киевом по формуле 35 на 35. Позднее в Минобороны РФ подтвердили информацию, сообщив, что после переговоров были возвращены 35 военнослужащих. Факт обмена подтвердил и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.