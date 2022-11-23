В Пулково прилетели два медвежонка из Сибири. Они отправятся в Ленобласть

В грузовом терминале Пулково провели ветеринарный контроль двух медвежат, прибывших самолётом из Новосибирской области. Об этом 23 ноября говорится в Telegram-канале Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Автор: РКЦентр «ВЕЛЕС» — помощь диким животным
Конечный пункт путешествия пушистых — Ленинградская область. Там находится фонд помощи диким животным.
«Государственный инспектор ведомства проверил условия транспортировки медведей, их клиническое состояние, а также соответствие ветеринарных сопроводительных документов нормативным требованиям ЕАЭС», — говорится в записи. После всех процедур животные отправились к получателю.
В начале ноября «Фонтанка» писала, что в Ленинградскую область отправятся медвежата, которых в сентябре отловили в Новосибирской области. Сирот согласился принять центр по спасению диких животных «Велес». Там они будут проходить реабилитацию и учиться быть дикими — искать себе пропитание и делать берлогу.