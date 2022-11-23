    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, с-в

    763мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.66eur62.18

    В Пулково прилетели два медвежонка из Сибири. Они отправятся в Ленобласть

    978
    1 комментарий

    В грузовом терминале Пулково провели ветеринарный контроль двух медвежат, прибывших самолётом из Новосибирской области. Об этом 23 ноября говорится в Telegram-канале Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

    Автор: РКЦентр «ВЕЛЕС» — помощь диким животным

    Конечный пункт путешествия пушистых — Ленинградская область. Там находится фонд помощи диким животным.

    «Государственный инспектор ведомства проверил условия транспортировки медведей, их клиническое состояние, а также соответствие ветеринарных сопроводительных документов нормативным требованиям ЕАЭС», — говорится в записи. После всех процедур животные отправились к получателю.

    В начале ноября «Фонтанка» писала, что в Ленинградскую область отправятся медвежата, которых в сентябре отловили в Новосибирской области. Сирот согласился принять центр по спасению диких животных «Велес». Там они будут проходить реабилитацию и учиться быть дикими — искать себе пропитание и делать берлогу.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close