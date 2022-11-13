Медвежонка, который остался без мамы, увезут из Новосибирска в Ленинградскую область

В Ленинградскую область отправятся медвежата, которых в сентябре отловили в Новосибирской области. В 47-м регионе животные будут проходить реабилитацию. Об этом 13 ноября сообщает портал NGS.RU.



Самолёт с косолапыми должен вылететь днём 14 ноября. Один из них — Яша — последние полтора месяца жил в приюте для животных.

