Медвежонка, который остался без мамы, увезут из Новосибирска в Ленинградскую область

В Ленинградскую область отправятся медвежата, которых в сентябре отловили в Новосибирской области. В 47-м регионе животные будут проходить реабилитацию. Об этом 13 ноября сообщает портал NGS.RU.
Самолёт с косолапыми должен вылететь днём 14 ноября. Один из них — Яша — последние полтора месяца жил в приюте для животных.
По словам волонтёра, с которым пообщался корреспондент издания, первое время постоялец был «худой ужасно». С того момента он вырос в два раза. Ветеринары, которые его обследовали, пришли к выводу, что сейчас мишка абсолютно здоров. Ему сделали нужные прививки и документы. Сейчас он, как и вторая медведица, готов к перевозке.
Сирот согласился принять центр по спасению диких животных «Веллес», который расположен в Ленинградской области. Сейчас медвежонок не может впасть в спячку, так как его мама пропала раньше, чем смогла его этому научить.
Детеныш родился в январе или феврале, а летом его с сестрой обнаружили возле дороги. Малыш также не сможет самостоятельно найти пропитание в лесу или сделать себе берлогу. Этим вещам будут обучать в «Веллесе». Если учёба будет успешной, медвежат выпустят в дикую природу.