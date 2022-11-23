«Лебединое озеро» в Катаре. Русские спортсмены приехали на ЧМ-2022, но есть нюанс

Фото: Государственный балет на льду Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





В Катаре на время ЧМ-2022 пригласили выступать в фан-зоне петербургских фигуристов из Государственного балета на льду Санкт-Петербурга. Отдел спорта «Фонтанки» связался с их директором Михаилом Каминовым и узнал, как они там оказались.



Артисты Государственного балета на льду Петербурга стали участниками официальной фан-зоны ЧМ-2022 в Дохе. Выступают они ежедневно с 19 ноября по 18 декабря с «Лебединым озером».

— Мы выступаем с перерывом на Татьяну Навку с 19 ноября по 18 декабря. Показываем «Лебединое озеро», — отчеканил по телефону директор петербургского балета на льду Михаил Каминов. — Там есть специальная фан-зона в Дохе, на которой они установили шатер, а внутри крытый каток. Он не очень большой — 40 на 20 метров (олимпийский стандарт — 60 на 30 метров. — Прим. ред.). Но для нас в самый раз. Мы же вообще работаем на сцене театра на площадке 12 на 12.



— Когда вам предложили там выступить?

— Наверное, где-то в конце октября.

— Площадку они сами подготовили?

— Нет. Ее им привезли из Англии. Насколько я знаю, этим занимались в ФИФА.

— То есть вы с ФИФА обсуждали детали?

— Нет. Мы контактировали с арабским импресарио, который это всё и предложил. Он работал с московским балетом и через них узнал наши контакты. Очень простая цепочка. Примерно все гастроли у нас так и организуются. ФИФА тут ни при чем. Они просто планируют общую культурную программу. Одной из страниц программы был искусственный каток, на котором кто-то должен был выступать. В итоге там выступаем мы с «Лебединым озером» и Навка со «Спящей красавицей».



солисты Алексей Эм и Евгения Черпакова Фото: Государственный балет на льду Санкт-Петербурга солисты Александр Евтухов и Максим Кудрявцев Фото: Государственный балет на льду Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





— Платит за это кто?

— Организаторы. Российская Федерация не платит за это даже половины копейки. Этот араб, с которым мы говорили, купил нам билеты на самолет, оплатил поездку на автобусе до Шереметьево, дает деньги на расходы на месте. Хотя я его в глаза не видел.



— Имя у араба есть?

— Али. А как там дальше, надо в документах посмотреть. С ним общается мой зам, который знает английский.

— Проблем на месте не оказалось из-за разного отношения к русской культуре сейчас в мире?

— Это всё ерунда. В Катаре этого нет. Во всех других странах, где у нас сорвались гастроли, это есть. Но в Катаре всё спокойно. Мы там находимся уже четыре дня, и пока никаких претензий к нам и нашим выступлениям там нет. Слава Богу, что там нет сборной Украины, а вместе с ней и украинских болельщиков. В основном посетители — арабы, которые приезжают со всего Ближнего Востока. А им плевать на всю эту историю с Украиной. Да и кому мы тут нужны? Думаете, кто-то будет громить балет на льду? Смешно же. К тому же безопасность тут на высшем уровне.



— Как в целом выглядит то место, где вы выступаете?

— Это огромная фан-зона с огромным экраном. Такая же, как у нас на Конюшенной была. Вот и здесь такую же сделали — площадка с большим экраном, где смотрят футбол, и несколькими местами для досуга. Сбоку стоит наша палатка, внутри лёд, где мы и выступаем, и небольшая трибуна на 400 мест.



Государственный балет на льду Санкт-Петербурга

— Сколько всего артистов у вас там?

— 32 человека.

— Потом они сразу обратно?

— Конечно. Единственный недостаток, что все декорации и костюмы пришлось везти в собственных чемоданах, как личный багаж. Это, конечно, жутко неудобно. К тому же костюмы из-за этого страдают. Но теперь, похоже, мы так будем ездить везде.

— А как декорации можно по чемоданам разложить?

— Ну вот так, исхитрились. У нас один задник и один план кулис. Задник из бязи — весит 30 кг. Еще кулисы и падуги по 18 кг. Смены декораций нет. А всю техническую часть по свету и звуку предоставили на месте.



Фото: Государственный балет на льду Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





— Долго согласовывали все детали?

— А что там согласовывать? Мы им послали наш райдер, в котором прописаны все технические нюансы. И всё. Никаких проблем. Всё типично. Мы 55 лет занимаемся этим.

— Выступать на льду практически посреди пустыни — насколько это необычно для вас?

— Ну, слушайте, мы же не на улице выступаем! К тому же там постоянно намораживается лёд. Никаких проблем. Там, кстати, не так жарко.



Фото: Государственный балет на льду Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





— Ну как не жарко. Прямо сейчас в Дохе 30 градусов тепла.

— Да, а под вечер, может, и до 25 опустится. Нормально. Так что слухи о жаре сильно преувеличены. Там кондишены на каждом углу, плюнуть некуда.



— Я в прошлом году общался с хоккеисткой, которая ездила играть в хоккей в Арабские Эмираты. Там тоже были полноценные катки, но система охлаждения из-за жары справлялась очень плохо. Всё таяло, играть было сложно.

— Просто если лёд долго намораживается, он становится слишком толстым и начинает таять сверху — установки не пробивают на большую толщину. Поэтому лёд всё равно надо время от времени сплавлять. У нас пока проблем нет. В прошлом году мы в Израиле выступали в июле в 35 градусов. И ничего. У нас большой опыт выступлений где угодно. В Китае тоже было не очень холодно, как и в Южной Корее, где в августе стояла жуткая жара 40 градусов.

— По какому графику работаете в Катаре?

— Спектакль начинается в 15:40. Там очень большие пробки. За нами заранее присылают микроавтобусы, потому что ехать можно 2,5 часа. До пяти мы там выступаем. После пяти нас везут обратно. Остальное — свободное время. Никаких бытовых сложностей. Всё отлично организовано.



Фото: Государственный балет на льду Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





— А живете где?

— В виллах на десять человек. Какой-то жилой район, где бок о бок с нами живут обычные катарские семьи. Хорошие виллы. Только-только построенные. У нас вообще всё проходит в Катаре в спокойном рабочем режиме. Никаких чрезвычайных условий, которые бы потребовали героических подвигов. Мы выступали в «Тинькофф Арене» перед этим. Так вот там условия практически ничем не отличаются. Единственное, что «Тинькофф Арена» — это шикарная площадка, а та палатка, в которой мы выступаем, конечно, не такая комфортабельная. Там же всё временное. Этот каток прекратит свое существование на следующий день после чемпионата мира.



— Ваши артистки не жалуются на чрезмерное внимание арабов?

— Чтобы вы знали, они все должны ходить тут в длинных футболках, шортах или платьях ниже колен. Это стандартные условия пребывания в арабских странах.

— Места заполняются на ваших представлениях?

— Там всё время текучка. Зайдут, посмотрят 15–20 минут и выходят. Единицы смотрят полный спектакль. Когда начинается футбол, обычно все выходят, а мы продолжаем выступать перед пустым залом.



Государственный балет на льду Санкт-Петербурга

— Наверное, не очень приятно выступать, когда люди так заходят и выходят?



— Ну мы знали, на что подписываемся.

— За футболом в целом следите?

— А что за ним следить, если наши играют хреново? «Зенит» — нравится. А сборную России смотреть невозможно. Тошниловка. Слава богу, что не приехали, — опозорились бы.

Записал Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

