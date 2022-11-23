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    «Вы квартирант». Депутат Хинштейн разъяснил, кого будут наказывать за пропаганду ЛГБТ в соцсетях

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    Пользователи соцсетей в России не будут нести ответственность за чужие комментарии на своих страницах, если они содержат пропаганду ЛГБТ. Об этом в ходе обсуждения законопроекта о запрете такой пропаганды в Госдуме 23 ноября сообщил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

    «Страница «ВКонтакте» это не ваша собственность — вы квартирант, даже если вы пользуетесь признанными на территории РФ нелегальными социальными сетями, то вы также являетесь квартирантом», — заявил парламентарий (цитата по РИА Новости).

    По словам Хинштейна, ответственность на блогеров за то, что происходит на их личных страницах или в комментариях, в случае принятия нового закона не налагается.

    «Фонтанка» писала, что в России собираются запретить реализацию товаров, в том или ином качестве содержащих пропаганду ЛГБТ. В среду, 23 ноября, данная поправка была принята Госдумой.

    В то же время ещё одну поправку — о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии и насилия в видеоиграх — в ходе того же заседания в среду депутаты отклонили.

    Напомним, что в конце октября Госдума в первом чтении приняла законопроекты о многочисленных запретах, связанных с ЛГБТ. Ответственность, в частности, предлагается вводить за пропаганду ЛГБТ, педофилии, смены пола, запрещается ЛГБТ-пропаганда в интернете, СМИ, рекламе, кино и литературе.

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