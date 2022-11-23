«Вы квартирант». Депутат Хинштейн разъяснил, кого будут наказывать за пропаганду ЛГБТ в соцсетях

Пользователи соцсетей в России не будут нести ответственность за чужие комментарии на своих страницах, если они содержат пропаганду ЛГБТ. Об этом в ходе обсуждения законопроекта о запрете такой пропаганды в Госдуме 23 ноября сообщил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

«Страница «ВКонтакте» это не ваша собственность — вы квартирант, даже если вы пользуетесь признанными на территории РФ нелегальными социальными сетями, то вы также являетесь квартирантом», — заявил парламентарий (цитата по РИА Новости).