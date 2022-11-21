В России предложили запретить продавать товары, содержащие пропаганду ЛГБТ

В России собираются запретить реализацию продукции, включая зарубежные товары, которые в том или ином качестве содержат пропаганду ЛГБТ. Соответствующая поправка внесена в Госдуму.



«Статью 7 закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» дополнить пунктом следующего содержания: не допускается продажа товара, в том числе импортного товара, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность», — уточняется в документе, который 21 ноября цитирует ТАСС.



Автором поправки ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии является глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.

