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    В России предложили запретить продавать товары, содержащие пропаганду ЛГБТ

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    В России собираются запретить реализацию продукции, включая зарубежные товары, которые в том или ином качестве содержат пропаганду ЛГБТ. Соответствующая поправка внесена в Госдуму.

    «Статью 7 закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» дополнить пунктом следующего содержания: не допускается продажа товара, в том числе импортного товара, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность», — уточняется в документе, который 21 ноября цитирует ТАСС.

    Автором поправки ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии является глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.

    Напомним, что в конце октября Госдума в первом чтении приняла законопроекты о многочисленных запретах, связанных с ЛГБТ. Ответственность, в частности, предлагается вводить за пропаганду ЛГБТ, педофилии, смены пола, запрещается ЛГБТ-пропаганда в интернете, СМИ, рекламе, кино и литературе.

    Позднее в Госдуме составили список компьютерных игр с ЛГБТ-персонажами.

    Подробнее о новом законопроекте читайте на «Фонтанке».

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