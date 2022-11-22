Первая сенсация, кража в прямом эфире и Снуп Дог из Сенегала. Как прошел третий день ЧМ-2022

Фото: Petr David Josek/AP/TASS Поделиться Поделиться





Чемпионат мира по футболу в Катаре постепенно разгоняется. На третий день Аргентина неожиданно проиграла Саудовской Аравии и свела из-за этого с ума болельщиков - как своих, так и соперника. Об этом и многом другом - в материале «Фонтанки».

Первая сенсация ЧМ-2022 В матче Аргентина - Саудовская Аравия ничто не предвещало беды для Месси и компании. Уже на 9-й минуте судья назначил пенальти в ворота Саудовской Аравии за то, что бывшего футболиста «Зенита» Леандро Паредеса завалили в штрафной. Гол с 11-метровой отметки забил Леонель Месси. После этого Аргентина еще трижды отправляла мяч в ворота, но каждый раз рефери отменял голы из-за офсайда. Всего же за первый тайм положение вне игры у игроков сборной Аргентины фиксировали семь раз.



Во втором тайме Саудовская Аравия неожиданно забила два мяча за пять минут: на 48-й минуте отличился нападающий Салех Аль-Шехри, а на 53-й — полузащитник Салем Аль-Досари. Так игра и закончилась провалом Аргентины со счетом 1:2. Аргентинцы прервали 36-матчевую серию без поражений во всех турнирах.

«Нет оправданий. Мы будем более сплоченными, чем когда-либо. Эта команда сильна, и она это показала. Это ситуация, с которой нам давно не приходилось сталкиваться. Теперь мы должны показать, что мы настоящая команда», – заявил после матча Месси.



Зато, как радовались саудиты на стадионе.



И за его пределами.



Дошло до того, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провозгласил 23 ноября выходным днем в стране.

В других матчах дня все прошло не настолько задорно. Игры Мексика - Польша и Дания - Тунис завершились с одинаковым счетом 0:0. Хотя в матче Мексика - Польша тоже была своя интрига. На 59-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти, который вышел пробить Роберт Левандовский. Однако один из лучших форвардов мира не смог его реализовать. Форвард пробил в нижний угол — вратарь мексиканцев Гильермо Очоа угадал направление удара и отразил мяч.



В матче Франция – Австралия тоже обошлось без сенсаций. Хотя австралийцы забили первыми, после точного удара Крэйга Гудвина на 9-й минуте, но французов это не сильно расстроило. Даже без действующего обладателя Золотого мяча Карима Бензема (выбыл из-за травмы), они настреляли четыре мяча. Забили Адриен Рабьо (27 минута), Оливье Жиру (32, 71) и Килиан Мбаппе (68). Жиру еще и догнал в списке лучших бомбардиров французской сборной Тьерри Анри.

Обокрали в прямом эфире

Аргентинскую журналистку телеканала Todo Noticias Доминику Метцгер обокрали в первый же день ее работы на ЧМ-2022. Инцидент произошел во время прямого эфир перед матчем открытия Катар - Эквадор. Метцгер говорила на камеру в плотном окружении болельщиков. После того, как они ушли, девушка обнаружила, что осталась без кошелька.



Впрочем, катарской полиции удалось шокировать журналистку еще раз. Один из офицеров спросил у нее: «Что сделать с вором, когда мы его поймаем? Выслать из страны или посадить на пять лет в тюрьму?». Доминика ответила, что просто хочет вернуть свой кошелёк, а не решать судьбу преступника.

Дипломатический кризис из-за шарфа

Безобидный поход на футбол обернулся политическим скандалом для премьера Венгрии Виктора Орбана. Политик пришёл на товарищеский матч между сборными Венгрии и Греции в Дохе. Журналисты заметили на нем шарф с картой «Великой Венгрии», в составе которой оказалась часть современных Украины и Румынии.



Дипломаты обеих стран выразили свое недовольство. Шум поднялся такой, что Орбану пришлось ответить на претензии.

«Футбол — это не политика. Давайте не видеть то, чего нет. Сборная Венгрии — команда всех венгров, где бы они ни жили!», — прокомментировал ситуацию Орбан.

Радуга не пройдет

Власти Катара развернули настоящую охоту на радужные символы. Болельщиков прямо на улицах заставляют снимать шапки, повязки и даже футболки. За датским журналистом Йоном Пагом полиция устроила настоящую охоту из-за этого: стоило ему выйти в прямой эфир в одежде с радужными символами, как через пять минут за ним приехали правоохранительные органы.



Досталось даже футболистам. С радужными повязками хотели выходить на поле игроки сборной Германии, но им запретили уже на уровне ФИФА.

«Сборная Германии вместе с Немецким футбольным союзом и другими странами хотели подать пример, но ФИФА положила этому конец. Мы не знали, какие санкции могут последовать. Сейчас нет смысла делать что-то ещё. Команда обескуражена. Мы и помыслить не могли, что такое возможно», — заявил главный тренер немецкой команды Ханс-Дитер Флик.

Позицию ФИФА в этом вопросе раскритиковал даже госсекретарь США Энтони Блинкен, но, похоже, на ситуацию это никак не повлияет.

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Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

