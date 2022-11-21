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    Минцифры формирует дополнительный список на отсрочку от призыва. Времени немного

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    Минцифры продолжает получать запросы от IT-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам от осеннего призыва в армию. Ведомство пошло навстречу, сообщили там 21 ноября.

    «Минцифры формирует дополнительный список для Минобороны. Окончательное решение по отсрочке остается за ними», — говорится в сообщении.

    Заявки министерство принимает до 23:59 (МСК) 23 ноября. О том, какие и как необходимо их подавать, читайте здесь.

    16 ноября стало известно, что Минцифры закрыло сервис подачи заявлений на отсрочку от мобилизации сотрудников IT-компаний на «Госуслугах». Глава ведомства Максут Шадаев говорил, что правом на отсрочку воспользовались около 5 тысяч получивших повестки IT-специалистов.

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