Минцифры скоро закроет форму подачи заявлений на отсрочку от мобилизации для айтишников

На следующей неделе на «Госуслугах» закроется сервис для подачи заявлений на отсрочку от мобилизации для сотрудников IT-компаний и телеком-операторов. Об этом 9 ноября заявил глава Минцифры Максут Шадаев.



«16 ноября Минцифры планирует закрыть форму подачи заявок на отсрочку», — цитирует его «Интерфакс».

Шадаев добавил, что после вмешательства Минобороны домой вернулись 65 ошибочно мобилизованных айтишников, а по еще нескольким случаям сейчас «разбираются вручную». По словам Шадаева, правом на отсрочку воспользовались около 5 тысяч получивших повестки IT-специалистов, причем больше половины заявлений поступило в первую неделю с момента запуска сервиса на «Госуслугах».