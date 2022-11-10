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    Минцифры скоро закроет форму подачи заявлений на отсрочку от мобилизации для айтишников

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    На следующей неделе на «Госуслугах» закроется сервис для подачи заявлений на отсрочку от мобилизации для сотрудников IT-компаний и телеком-операторов. Об этом 9 ноября заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

    «16 ноября Минцифры планирует закрыть форму подачи заявок на отсрочку», — цитирует его «Интерфакс».

    Шадаев добавил, что после вмешательства Минобороны домой вернулись 65 ошибочно мобилизованных айтишников, а по еще нескольким случаям сейчас «разбираются вручную». По словам Шадаева, правом на отсрочку воспользовались около 5 тысяч получивших повестки IT-специалистов, причем больше половины заявлений поступило в первую неделю с момента запуска сервиса на «Госуслугах».

    Ранее «Фонтанка» рассказывала историю одного из мобилизованных айтишников.

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