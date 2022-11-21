К первому снегу вышел из СИЗО гость с Украины, который испортил стену дома в Шушарах

Мировой суд Пушкинского района огласил приговор в отношении мужчины, обвиняемого в вандализме.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 21 ноября, Егора Казанца в мае этого года поместили под стражу после того, как он аэрозольным баллончиком испортил стену дома 1 по Изборской улице. Надпись восхваляя Украину с помощью клич, бывший в ходу у местных националистов. На подвиги мужчину, скорее всего, потянул алкоголь.



Казанец вину в суде признал, просил о рассмотрении дела в особом порядке.



Суд решил наказать его штрафом в размере 30 000 рублей.

