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    К первому снегу вышел из СИЗО гость с Украины, который испортил стену дома в Шушарах

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    Мировой суд Пушкинского района огласил приговор в отношении мужчины, обвиняемого в вандализме.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 21 ноября, Егора Казанца в мае этого года поместили под стражу после того, как он аэрозольным баллончиком испортил стену дома 1 по Изборской улице. Надпись восхваляя Украину с помощью клич, бывший в ходу у местных националистов. На подвиги мужчину, скорее всего, потянул алкоголь.

    Казанец вину в суде признал, просил о рассмотрении дела в особом порядке.

    Суд решил наказать его штрафом в размере 30 000 рублей.

    С учетом содержания под стражей мужчину освободили от наказания и выпустили из-под стражи в зале суда немедленно.

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