В Петербурге арестован гость с Украины. Его «патриотизм» не вписался в российский закон

Пушкинский районный суд Петербурга определил в следственный изолятор молодого человека, обвиняемого в вандализме. На стене многоэтажки он славил родину, она – не Россия.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 16 мая, Егор Казанец арестован до 9 июня. Под стражу его отправили по делу о вандализме из национальной вражды. Так следствие квалифицировало надпись золотой краской, которая 10 мая появилась на стене жилого дома на Изборской, 1, в Шушарах.



Казанец не отрицает, что на плитке фасада восхвалял Украину, используя клич, бывший в ходу у местных националистов. На подвиги его, вероятно, потянули алкоголь и украинские корни — мужчина зарегистрирован в городе Марганец Днепропетровской области. Этот же город указывает родным в своих соцсетях. Судя по его страницам, в Петербурге он не первый год и школьное образование получал здесь.

