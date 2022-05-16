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    В Петербурге арестован гость с Украины. Его «патриотизм» не вписался в российский закон

    1977
    2 комментария

    Пушкинский районный суд Петербурга определил в следственный изолятор молодого человека, обвиняемого в вандализме. На стене многоэтажки он славил родину, она – не Россия.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов 16 мая, Егор Казанец арестован до 9 июня. Под стражу его отправили по делу о вандализме из национальной вражды. Так следствие квалифицировало надпись золотой краской, которая 10 мая появилась на стене жилого дома на Изборской, 1, в Шушарах.

    Казанец не отрицает, что на плитке фасада восхвалял Украину, используя клич, бывший в ходу у местных националистов. На подвиги его, вероятно, потянули алкоголь и украинские корни — мужчина зарегистрирован в городе Марганец Днепропетровской области. Этот же город указывает родным в своих соцсетях. Судя по его страницам, в Петербурге он не первый год и школьное образование получал здесь.

    «Против меры возражал, пояснил, что не намерен скрываться от дознания и суда. Сообщил, что он осознает содеянное, работает без оформления трудовых отношений, просил подписку о невыезде и надлежащем поведении», – сообщают в пресс-службе. Убедить суд иностранцу не удалось.

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    Комментарии (2)

    Dud
    ааа, а что не на работе в Польще?
    Инкогнито2021
    Славить Украину преследуется по закону?
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