«Не дает ответа на самый главный вопрос». Что не так с законопроектом о майнинге и грозит ли он криптобиржам и обменникам

Депутаты накануне внесли в Госдуму законопроект о легализации майнинга криптовалют и их продажи. И, если майнить в России он действительно разрешает, с продажей все не так просто. Реализовывать добытые криптоактивы предлагают за границей, как это можно уже сейчас, или с помощью российской инфраструктуры в рамках экспериментального правового режима, то есть в так называемых «цифровых песочницах» под жестким контролем государства.

Закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ», принятый в 2020 году, подразумевает, что Центробанк может сроком на три года устанавливать экспериментальный правовой режим для проектов в финансовой сфере. Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков анонсировал поправки в части разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций на финансовом рынке. Без них пока не понятно, как именно это будет работать.



Кроме того, документ предусматривает запрет на рекламу криптовалют. Широкие формулировки оставляют пространство для предположений. Настолько большое, что некоторые участники рынка усмотрели в них возможный запрет оборота криптовалют и крест на работе обменников и криптобирж в стране.

Законопроект в нынешнем виде вызывает очень много вопросов. Похоже, что государство все еще подбирается к легализации криптовалют мелкими и робкими шагами, но и это в некоторых аспектах — позитивный знак, считают опрошенные «Фонтанкой» эксперты.



Арсений Поярков, основатель агентства по оценке цифровых активов Digrate, член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн:

В целом законопроект о майнинге перезрел. Он обсуждается еще с 2017 года. Он существует в той реальности, в которой в России, особенно в Сибири, есть огромные майнинговые фермы на десятки тысяч машин, которые прекрасно функционируют. Этот бизнес, так или иначе, должен быть выведен в светлую зону из серой, в которой он сейчас находится. Его надо налогооблагать, регулировать и делать прозрачнее, но законопроект параллельно с этим совершенно отрицает роль криптовалюты как средства платежа. Это такая болевая точка, до которой мы, видимо, еще не скоро дойдем. Поэтому одной рукой мы пытаемся вытащить майнинг, как производство криптовалюты, в белую зону, а другой рукой мы запрещаем оборот криптовалют в стране. Здесь есть большое противоречие, которое со временем будет решаться, но любой шаг к легализации уже имеющегося огромного бизнеса — это хорошо.



Я абсолютно не ожидаю появления какой-либо возможности расплачиваться настоящими криптовалютами [в России]. Могут быть и уже создаются всякие закрытые экосистемы, внутри которых будет функционировать очень условная криптовалюта, некие цифровые активы, как их правильно называют. Но ничего общего с теми криптовалютами, которыми мы привыкли пользоваться, — биткоин, эфир и прочие, — они иметь не будут. Никаких точек пересечения там не предполагается. Наоборот, государство всячески будет отделять те цифровые активы, которые оно регулирует, от активов, которые крутятся на условном свободном рынке.



[В «песочнице» будет обращаться,] грубо говоря, любой цифровой актив, токен, выпущенный внутри этой системы. Можно же права на любой актив упаковать в токен и запустить его функционирование в закрытую систему. Условно, можно взять и сделать токен права на мою квартиру, допустим, и чтобы она крутилась внутри цифровой экосистемы Росреестра. При этом никакой связи с открытым рынком у нее не будет. Я никаким образом не смогу поменять цифровой актив, который имеет привязку к моей квартире, любой другой вещи или услуге, на биткоин. Все это будет работать только внутри системы в связке цифровой актив-рубль или цифровой актив-цифровой рубль. Но это тоже хорошая инициатива, потому что цифровизация уменьшает издержки, делает процесс быстрее, прозрачнее.



Реклама криптовалют, по факту, уже давным давно запрещена. Еще в 2018 году, например, Google в принципе запретил рекламу любой криптовалюты. Модерация «Яндекса» ее тоже не пропускает. Поэтому это тоже скорее оформление фактически существующей истории, чем законодательная новелла. Участники рынка выходили из этого положения косвенным образом, намеками, экспериментальным путем организовывали трафик. В первую очередь с помощью телеграм-каналов, когда они расцвели. Если «Телеграм» будут регулировать, то явно не из-за криптовалют. Там есть куда более насущные для государства вопросы. [То есть после принятия запрета рекламы криптовалют], абсолютно ничего не поменяется.



Законопроект не дает ответа на самый главный вопрос — что такое цифровые активы и как организовать связь оборота тех цифровых активов, которые находятся внутри «регуляторной песочницы» с открытым миром. Без ответа на этот вопрос обсуждение глобальных цифровых активов и их места в российской финансовой системе не имеет смысла. Потому что этого места просто нет, на сегодняшний день они полностью выдавливаются из нашей системы, из легального поля.

Максим Зеленевский, вице-президент Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ), эксперт в области цифровых финансов:

Хочу заметить, что это не законопроект о майнинге, это — правки в Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в который вводится понятие о майнинге и его правовое регулирование. Скорее всего появятся еще законопроекты более детально регулирующие майнинговую деятельность.



Напомню, что у нас и так запрещена деятельность криптобирж и обменников. Я, если честно, не совсем понимаю пункт [о запрете рекламы] и не одобряю его, но, по факту, Роскомнадзор должен заблокировать доступ к сайтам и ресурсам посвящённым крипте. Получается так. Исходя из общего суждения законодателя, запретить [могут] все, что связано с криптовалютами, донаты [в криптовалюте] тоже должны быть запрещены, а реклама криптосистем будет вне закона.

Идея создать зону с особым правовым режимом вполне разумна и вписывается в концепцию регулирования. Не знаю, кому отдадут контроль за экспериментальной зоной. Не хочется монополии, но хотелось бы увидеть в числе участников Минэкономразвития. Если говорить о криптопесочницах, ничего успешного в голову не приходит. Пока только попытки.

Повторюсь, законопроект вносит правки в отношении майнинга и создаёт основу для развития законодательства о майнинге в целом. Думаю будут ещё законы, регулирующие майнинг как вид деятельности и правки в уже существующее законодательство. Скажем, это первый шаг. Пока нет ответов, как это реализовать, как будет организована инфраструктура, где, кто будет регулятором и на другие сопутствующие вопросы. На все остальные сервисы, в основе которых лежит блокчейн и его производные, и те, что связаны с криптоиндустрией, пока, я так понимаю, у нас будет запрет.



Юрий Мышинский, председатель совета Ассоциации цифровой трансформации, по пунктам разбирает основные пункты законопроекта:

Предлагаемые изменения в части майнинга достаточно позитивны. Правовое регулирование майнинга позволит легально осуществлять его, декларировать доход, платить налоги. Цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры. При этом сделки с цифровой валютой, одной из сторон которых выступают лица, осуществляющие майнинговую деятельность, могут проводиться с использованием российской информационной инфраструктуры через уполномоченную организацию в рамках экспериментального правового режима (регулируется ФЗ от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации»).



Ввели обязанность предоставления информации о том, что вы майните криптовалюту. Очевидно, что это сделано в целях налогообложения и дальшейшего учета криптовалюты. В целом неплохо, «заплати налоги и майни спокойно».

При этом майнинг цифровых валют открепили от понятия «выпуск или организация обращения цифровых валют». Это открывает возможности и одновременно дыру для создания псевдо-криптовалют. Этим любят «баловаться» разнообразные пирамиды. Более того, не сомневаюсь, что данной правовой лазейкой они обязательно воспользуются. То есть, если вы выпустите свой «блокчейн» и валюта в нем будет «майниться», значит все законно. Складывается ощущение, что наши депутаты совсем не консультируются с экспертами, либо не до конца понимают природу криптовалют существующих по протоколу Proof of Work (POW), который собственно и подразумевают майнинг.



Майнинг вывели из-под запрета рекламы и предложения криптовалют. То есть реклама майнинга разрешена. Опять же, в виду того, что, по всей видимости депутаты не посоветовались с экспертами, а прислушивались лишь к лоббистам, открылась большая «дыра» для псевдо-криптовалют.

Нет, [пункт о запрете рекламы криптовалют не будет означать запрет обменников и криптобирж]. Извините за такой яркий пример, но он, как мне кажется, максимально понятно объяснит суть явления. Запрет рекламы алкоголя, не запрещает существование алкогольных магазинов. Здесь, полагаю, законодатели руководствовались подобным принципом. Более того, в законе сделана оговорка об экспериментальных зонах. Это говорит нам о том, что в России появятся специальные организации, места, по примеру казино, где, например, можно будет легально обменять криптовалюту. После появления таких мест, я думаю «краник» с нелегальными обменниками и будет закрыт полностью.



Реклама криптовалют — это, например, проведение ICO (первоначального предложения токенов), либо реклама возможности приобретения или продажи криптовалюты. В целом данным пунктом депутаты, как мне кажется, хотят довольно грубо «прикрутить» вопросы с фейковыми криптовалютами, которые может создать кто угодно, но пока это сделано довольно грубо.

[В связи с ожиданием появления проекта закона, который раскроет пункт о возможности продавать криптовалюту в России в рамках экспериментального правового режима] я думаю, что стоит ожидать в очереди на создание российских криптобирж несколько банков из первой десятки, Московскую биржу, пару-тройку очень крупных и очень уважаемых предпринимателей, название компаний и холдингов которых у всех на слуху.

При этом данный закон не отвечает на множество вопросов. Вот некоторые из них: что делать владельцам криптовалютных кошельков с криптовалютой, приобретенной до введения закона, можно ли дарить криптовалюту, оставлять в наследство, арендовать, что делать внешнеторговым предприятиям, если клиент хочет (во избежание санкций, например) рассчитаться с ними криптовалютой, и так далее.

