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    В Госдуму внесли законопроект о легализации майнинга криптовалют

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    Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий легализовать майнинг криптовалют в России. Документ опубликован 17 ноября в электронной базе нижней палаты.

    «Введение предлагаемого законопроектом регулирования деятельности по майнингу, а также установление отдельных требований к такой деятельности позволит легально осуществлять указанную деятельность, декларировать полученный доход, а также обеспечивать исчисление и уплату в бюджеты всех уровней соответствующих налоговых платежей. Кроме того, это позволит нивелировать правовые риски, связанные с данной деятельностью», — говорится в пояснительной записке.

    Как отмечает «Коммерсант», майнеры смогут продавать криптовалюту через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании, либо через специальную площадку, которая будет создана в России в рамках экспериментального правового режима.

    Также депутаты предлагают установить запрет на рекламу цифровой валюты или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц.

    Требования к деятельности лиц, осуществляющих майнинг, будут устанавливаться правительством по согласованию с Центробанком. А контролировать их соблюдение будет уполномоченный орган власти.

    Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что принять закон в трех чтениях планируется в декабре, чтобы он начал работу с 1 января 2023 года.

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