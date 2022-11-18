В России заметно выросло количество ВИЧ-инфицированных

40 тысяч человек и ожидаемые 60 тысяч к концу года пополнили российские базы данных о ВИЧ-инфицированных пациентах.

Как пишет РБК 18 ноября со ссылкой на руководителя специализированного отдела в одном из центров Роспотребнадзора, 1,1 млн человек жили с таким диагнозом в стране по данным на конец прошлого года. Прирост в 60 тысяч человек обьясняется, в том числе, количеством беженцев и данными с новых российских территорий.

Издание опросило регионы, которые заявляли о наибольшем приеме беженцев. Судя по ответам, в Россию приехали минимум 300 человек с положительными тестами на ВИЧ.