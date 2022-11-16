Аренда съежилась от холода. Посмотрите, какие элитные квартиры в Петербурге подешевели на 20–30%

Фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Арендодателям приходится снижать цены на квартиры, чтобы найти жильцов. Такая тенденция наблюдается даже в премиальном сегменте. Теперь большая состоятельная семья может найти 4-комнатную квартиру за 80–150 тыс. рублей в исторических домах или в самых респектабельных жилых комплексах города.

Как прогнозировали эксперты рынка недвижимости в начале октября, цены на аренду квартир продолжили снижаться. Рынок постепенно переходит в режим «несезон», когда объектов много, а арендодателей мало. Потенциальный жилец теперь может найти для себя множество выгодных предложений, поторговаться и даже сбить цену еще немного. Тренд не обошел стороной и элитный сегмент. Теперь за 100–150 тыс. рублей в месяц можно стать соседями жителей элитных «Парадного квартала» или «Русского дома».



Обставленная под старину 4-комнатная квартира в доме-памятнике на Адмиралтейской набережной, 10, в котором жил композитор Петр Чайковский, в середине сентября выставлялась за 320 тыс. рублей. Уже в начале октября собственник скинул 20%, до 250 тыс. рублей.



Фото: Скриншот сайта Яндекс Недвижимость Поделиться Поделиться





Примерно настолько же пришлось сбросить цену арендодателю 5-комнатной квартиры площадью 273 кв. м. в доходном доме Ратькова-Рожнова на улице Пестеля. Он тоже охраняется законами о культурном наследии. Они не помешали сделать в квартире современный ремонт и приспособить камин для использования современными жильцами. С апреля квартира опустилась в цене с 350 до 275 тыс. рублей.



Фото: Скриншот сайта Яндекс Недвижимость Поделиться Поделиться





Фото: Скриншот сайта Яндекс Недвижимость Поделиться Поделиться





За квартиру на 255 кв. м. на Дибуновской улице с видом на Елагин остров и «Зенит арену» в июле просили аж полмиллиона рублей в месяц. «В этом доме живет не один игрок команды «Зенит», выходя из дома, вы легко можете встретить того, кого видели только на экранах ТВ», — набивал цену в объявлении агент. Сейчас она выставляется за 200 тыс. рублей, хотя еще в конце сентября собственник надеялся хотя бы на 290 тысяч.



Фото: Скриншот сайта Яндекс Недвижимость Поделиться Поделиться





А это пятикомнатная квартира в Доходном доме Кестнера неподалеку от Таврического сада. Обставлена по фен-шую. В гостиной — камин и рояль, в ванной — хаммам. Раньше жизнь в ней стоила 270 тыс. рублей в месяц, а сейчас уже демократичные 200 тысяч.



Фото: Скриншот сайта Яндекс Недвижимость Поделиться Поделиться





Следом в категории четырехкомнатных квартир идут несколько предложений в «Парадном квартале», который пользуется спросом у чиновников и бизнесменов. Подробнее о знаменитых собственниках жилых квадратных метров в нем можно почитать в материале «Фонтанки». Динамика схожа: в апреле квартиры на 110–115 кв. м. выставлялись за 250–200 тыс. рублей, в сентябре подешевели до 180-ти, а после 21 сентября цену и вовсе снизили до 150 тыс. рублей.



Фото: Скриншот сайта Яндекс Недвижимость Поделиться Поделиться





Фото: Скриншот сайта Яндекс Недвижимость Поделиться Поделиться





Примерно в тот же ценовой сегмент опустилась строгая четырехкомнатная квартира на Миллионной. По задумке дизайнеров итальянская мебель в интерьерах должна позволить жильцам «прочувствовать эпоху времен, когда хозяевами и гостями по данному адресу были великолепные мужи и дамы государственников, люди с громкими фамилиями, обласканные царскими привилегиями». Имперская роскошь подешевела с 200 тыс. рублей в августе — до 150 тыс. в октябре.



Фото: Скриншот сайта Яндекс Недвижимость Поделиться Поделиться





Также с дисконтом квартиру можно снять в другом знаковом петербургском элитном ЖК — «Русском доме». Четырехкомнатные квартиры не выставляются, зато есть «двушки» и «трешки». Те из них, что в августе стоили 130 тыс. рублей, сейчас можно арендовать за 100 тыс. рублей в месяц.



Фото: Скриншот сайта Яндекс Недвижимость Поделиться Поделиться





Фото: Скриншот сайта Яндекс Недвижимость Поделиться Поделиться





Наконец, Петроградская. Стильную квартиру со свежим ремонтом на Мичуринской улице выставили в самом конце сентября по цене 130 тыс. рублей в месяц. Спустя полтора месяца цену пришлось снизить на 35%, до 85 тыс. рублей.



Фото: Скриншот сайта Яндекс Недвижимость Поделиться Поделиться





Фото: Скриншот сайта Яндекс Недвижимость Поделиться Поделиться





Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

