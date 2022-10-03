Все сидят и чего-то ждут. Как мобилизация влияет на цену аренды жилья в Петербурге

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Поделиться Поделиться





С момента объявления частичной мобилизации в России прошло почти две недели. На фоне этого многие собственники уже начали снижать цены на аренду квартир в Петербурге. И хотя эксперты пока видят в этом только признаки окончания сезона, некоторые арендодатели решились на более радикальное снижение именно после 21 сентября. К тому же, если в первую волну эмиграции страну покидали продавцы и покупатели недвижимости, во вторую поехали уже потенциальные арендаторы. «Фонтанка» узнала, насколько еще могут снизиться цены.



Как следует из данных сервиса «Яндекс.Недвижимость», авторы большинства объявлений об аренде квартир в Петербурге после 21 сентября либо оставили цены на прежнем уровне, либо уже снизили их. В ряде случаев падение составило до 20%.

Так, если в сегменте студий апартаменты площадью 33 кв. м во Фрунзенском районе сдавались до мобилизации за 43,9 тыс. рублей, с 30 сентября они стали на 5 тыс. рублей, или на 12%, дешевле. Небольшие апартаменты в 20 кв. м, выставленные 20 сентября за 29,5 тыс., с 23 сентября подешевели почти на 7%, до 27,5 тыс. рублей. Собственник, выставивший 29 сентября квартиру в 40 кв. м за 35 тыс. рублей, на следующий же день снизил цену на 17%, до 30 тысяч.



Среди «однушек» динамика примерно такая же — снижение составляет 5–15%. И чем больше объект и «завышеннее» его цена, тем радикальнее в некоторых случаях продавец готов ее снизить. Например, «двушка» в 68 кв. м. в Приморском районе, которая с 4 сентября так не могла найти арендатора за 54,5 тыс. рублей, теперь стоит 49 тысяч, двухкомнатные апартаменты на Васильевском острове с 1 сентября подешевели с 76 до 65 тысяч (-17%), квартира на «Академической» — с 50 до 44 тысяч (-14%).

«Трешку» в 113 кв. м на Морской набережной теперь можно снять за 69 тыс. рублей (-8%), 130 кв. м в жилом комплексе бизнес- класса — за 145 тыс. (-14%), 83 кв. м на «Елизаровской» — на 48 тыс. (-11%). Некоторые арендодатели в попытках нащупать рыночную цену то снижают, то поднимают ее с разницей буквально в несколько часов. Так, владельцы трехкомнатной квартиры в 53 кв. м в Петроградском районе с начала мобилизации снизили цену сначала на 22%, до 49 тыс. рублей, а после все же остановились на 54,5 тысячах, сократив скидку до 10%. Но арендатор все равно не идет, жалуются наймодатели.



Опрошенные «Фонтанкой» эксперты в первую очередь объясняют это сезонным фактором.

«Пик сезонного спроса на аренду квартир сейчас подходит к концу, и ожидать какого-то принципиального изменения ставок аренды сейчас не стоит. Фактически сейчас средние ставки аренды выше значений прошлого года всего на 5–7%», — отмечает руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» в Петербурге Сергей Филимонов.

Он ожидает, что до конца года арендные ставки снизятся на 2–3%, но это «нормальный сезонный тренд», когда предложения восстанавливается после пикового спроса августа-сентября.



Так называемый «мертвый сезон» на рынке начинается примерно со второй половины декабря. В этот период спрос снижается до 70% от среднемесячного, а цены падают на 10–15%, отмечает глава АН ЭВО Виктор Платонов.

Несмотря на то, что частичная мобилизация идет полным ходом и тысячи россиян срочно покидают свои съемные квартиры, чтобы обосноваться за границей, Платонов сомневается, что это окажет сильное влияние на рынок аренды. Это показал опыт первой волны миграции.

«У нас в агентстве есть услуга доверительного управления, когда собственники, которые не живут в Питере, передают нам квартиры, и мы за ними следим. Когда произошло 24 февраля, у нас по нескольким квартирам действительно съехали наниматели. Было 2–3 человека, которые отправились (в зону боевых действий. — Прим. ред.). Было еще несколько человек, которые сказали, что из-за этих событий они куда-то переезжают. В сумме набралось меньше десяти человек на 110 квартир. Было кратковременное высвобождение, но мы их все равно без проблем потом сдали», — рассказал «Фонтанке» эксперт.



«В данный момент рынок аренды уже просел. За эти две недели, несмотря на то, что у нас середина сезона, мы заметили, что сейчас количество желающих снять жилье стало несколько меньше. Пусть даже это процентов 10–15. Такая тенденция», — говорит генеральный директор агентства недвижимости «Бенуа» Дмитрий Щегельский.

В прошлый раз, когда цены на аренду значительно упали после 24 февраля, одной из причин этого стало решение множества собственников отложить продажу своих квартир и выставить их на рынок аренды. Возможно, что ситуация повторится.



«Но я не думаю, что это будет повальная выкладка квартир, сдаваемых в аренду, потому что из того количества квартир, которые присутствуют на сайтах, 80% сделок являются встречными продажами и покупками (цепочками. — Прим. ред.). Это квартиры, в которых люди живут, и они при всем желании не могут их сдать», — считает Щегельский.

Но раньше, при стабильном рынке, по его оценке, 25–30% людей, продававших квартиры на вторичке внутри цепочек несли деньги на первичку. Насколько они готовы будут делать это сейчас — пока неясно.

«Поэтому продавцы пока еще сидят, смотрят друг на друга, лезут на сайты, видят, что якобы ничего не снижается, и чего-то ждут. Мы уже давно в таком состоянии, пора бы рынку двинуться. Практика прошлых лет показывает, что движение вниз должно начаться», — отмечает глава АН «Бенуа».

Первая волна эмиграции пришлась на март-май и совпала с сезонным спадом спроса на аренду. Корреляцию между двумя этими эффектами было сложно уловить. «И все же в той ситуации уезжало больше платежеспособное население, обладатели недвижимости, а сейчас уже поехал потенциальный арендатор — это молодежь, которая готова была снимать жилье», — говорит Щегельский.



По логике, объектов на рынке станет больше, а спрос сократится за счет миграции и сезонного фактора, и это может привести к еще большему снижению цен. Насколько они упадут, пока никто сказать не берется. Пока рынок приходит в себя, и этот переходный период, по оценке эксперта, может продлиться до начала зимы.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

