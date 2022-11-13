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    Появилась информация о 4 или 5 погибших в Стамбуле. Прокуратура расценила взрыв как теракт

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    Главная прокуратура Стамбула квалифицировала взрыв, прогремевший 13 ноября, на туристической улице Истикляль как теракт, передаёт Yenisafak.

    СМИ дают разное число жертв и пострадавших. По одним данным, погибли пять человек, ранены 36, по другим (как пишут СМИ, по словам мэра города) — четверо и 38.

    По данным ТАСС, силовики анализируют записи видеокамер. Проводится расследование, чтобы выяснить, где была оставлена начиненная взрывчаткой сумка. Глава МВД Турции вылетел в Стамбул для координации действий по расследованию причин ЧП.

    Напомним, взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль, где находится Генеральное консульство РФ в Стамбуле, но, как говорят, довольно далеко от него. Район оцеплен. Власти Турции ограничили трансляцию информации, посвященной взрыву, в местных СМИ.

    Скриншот с YouTube-канала <a href="https://www.youtube.com/user/evrenvalue" class="io-leave-page _" target="_blank">evrenvalue</a>
    Скриншот с YouTube-канала evrenvalue

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