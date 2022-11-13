Появилась информация о 4 или 5 погибших в Стамбуле. Прокуратура расценила взрыв как теракт

Главная прокуратура Стамбула квалифицировала взрыв, прогремевший 13 ноября, на туристической улице Истикляль как теракт, передаёт Yenisafak.
СМИ дают разное число жертв и пострадавших. По одним данным, погибли пять человек, ранены 36, по другим (как пишут СМИ, по словам мэра города) — четверо и 38.
По данным ТАСС, силовики анализируют записи видеокамер. Проводится расследование, чтобы выяснить, где была оставлена начиненная взрывчаткой сумка. Глава МВД Турции вылетел в Стамбул для координации действий по расследованию причин ЧП.
Напомним, взрыв прогремел на пешеходной улице Истикляль, где находится Генеральное консульство РФ в Стамбуле, но, как говорят, довольно далеко от него. Район оцеплен. Власти Турции ограничили трансляцию информации, посвященной взрыву, в местных СМИ.