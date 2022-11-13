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    Взрыв прогремел в центре Стамбула на улице, где расположено Генконсульство РФ. На кадрах очевидцев — неподвижные тела

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    В центре Стамбула (Турция) днём 14 ноября произошёл взрыв. Это случилось на пешеходной туристической улице Истикляль, когда вокруг было много людей. На этой улице находится Генеральное консульство РФ в Стамбуле.

    Автор: Mübarizlər Hədəfi

    СМИ сообщают, что ранены как минимум 11 человек. На кадрах очевидцев — много лежащих неподвижно тел. Появилась предварительная информация о четырёх погибших.

    Полиция оцепила соседние улицы, прибыли скорые, работают экстренные службы. Очевидцы снимают, как толпы людей в панике бегут от места взрыва.

    ТАСС со ссылкой на очевидца передаёт, что взрыв прогремел довольно далеко от российского Генконсульства. Улица перекрыта ради спецтранспорта. Власти подтвердили, что есть жертвы и раненые, но точное число, а тем более гражданство сообщить пока затрудняются.

    Правоохранители рассматривают версию теракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник

    Новость дополняется.

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