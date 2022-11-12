«Первая ЧВК при РПЦ» оказалась пиар-акцией. Настоятель Кронштадтского собора опроверг создание вооруженного формирования

«Первая ЧВК при РПЦ», «готовят бойцов по благословению» — запестрели заголовки СМИ. «Фонтанка» дозвонилась до настоятеля Кронштадтского Морского собора и узнала — он не давал благословение на аналог частной военной компании «Вагнер». Накануне вечером СМИ и соцсети заговорили о «первой частной военной компании при Русской православной церкви». Называется она якобы ЧВК «Андреевский крест», находится в Петербурге, а создали её представители общины Кронштадтского Морского Никольского собора.

На подходе уже якобы первые батальоны, которые учат добиваться победы любой ценой. Учебный центр в Кронштадте в течение месяца может тренировать от 70 до 100 человек, а всё это делается на частные пожертвования, рассказал изданию «Блокнот» координационный директор «ЧВК» Владимир Хильченко. А создан центр был якобы по благословению настоятеля Кронштадтского Морского Никольского собора отца Алексия. «Фонтанка» до него дозвонилась.

— Вы действительно давали благословение на открытие частной военной компании «Андреевский крест»?



— Частная военная компания — это, конечно, здорово сказано... Я давал благословение, чтобы была подготовка молодежи типа НВП — начальная военная подготовка.

— То есть не как ЧВК «Вагнер», например?

— Да нет, конечно! Это не так. Мы готовим людей, которые желают идти в армию добровольцами. Месячная подготовка для всех желающих.

— Это первая подобная инициатива при церкви?

— Я не знаю. Раньше много подобных военно-патриотических организаций было.

— Откуда такая инициатива?

— Прихожане обратились, ребята многие служили раньше... С 2017 года мы занимались с молодежью. А сейчас, конечно, время другое. Скоро первый батальон отправлять будем.



— В зону СВО?

— Да, конечно. Они проходят у нас подготовку, потом пишут заявление в военкомате и идут как добровольцы по специальности, с благословением.

— А сколько в первом батальоне будет человек?

— Ну, пока точно не знаю. Но я думаю, что много.

— А в чем участие церкви заключается?

— Помогаем с обеспечением, и площадка для подготовки у нас есть. Мы просим много, и прихожане наши помогают. На несколько миллионов отправили помощь прямо в штаб округа, всё, что нужно.

— А площадка где у вас?

— Есть небольшая детская площадка у нас, в храме Спиридона Тримифунтского. Там можно заниматься: полоса препятствий, стеночка, отрабатывать там медицинский вынос, перевязку. Где окопаться, где прятаться. Учат всему, что пригодится.



— Кто-то из церкви в добровольцы пошёл?

— Гражданский персонал — не священники — добровольно идут. Просят благословения и отправляются туда.



У нас есть штатные священники — помощники по работе с верующими военнослужащими, около 150 человек. Они, конечно, со своими воинскими подразделениями выезжают все туда. У нас уже печальная статистика. 105 погибших и около семи раненых священников.

— Как-то помогает церковь добровольцам финансово во время подготовки?

— Ребята уже взрослые идут. Они идут с отрывом от производства и без отрыва. Но кому надо, конечно, финансовую помощь оказываем.



— Как в этом появился Владимир Ефимович Хильченко? Он кто?

— Он координатор. Тоже нам очень хорошо помогает. Помогает финансово. На поддержку всего этого, нужного в данный момент.

Про Хильченко стоит рассказать отдельно. В СМИ его называют миллиардером. В начале 1990-х он основал холдинг «Фаэтон» — когда-то мощнейшее из городских предприятий с действительно миллиардными оборотами. Ради бизнеса он оставил работу инженера-конструктора.

Вместе с партнером Сергеем Снопком за 10 лет Хильченко превратил «Фаэтон» в масштабный холдинг. Ему принадлежала сеть из 42 АЗС, транспортные компании с тысячей единиц техники, сельхозпредприятия. Холдинг вел 70 % торфодобычи в Ленобласти, занимался девелопментом и ЖКХ.



Но в 2004-м между владельцами «Фаэтона» случился разлад. Холдинг поделили. Сеть АЗС, тогда вторая по величине в Петербурге, перешла к Сергею Снопку. Девелопмент, транспорт достались Владимиру Хильченко. Он основал холдинг «Созвездие Водолея». К Хильченко перешли и обслуживающие предприятия — Петроградская и Колпинская автобазы «Спецтранса». В середине 2010-х, как писала «Фонтанка», все эти автопредприятия обанкротились.



Как писал «Деловой Петербург», свои активы — транспортную, девелоперскую, управляющую (ЖКХ) и инвестиционную (НИОКР) компании — Владимир Хильченко объединил в холдинг «Созвездие Водолея». Позднее компания закрыла убыточные направления и сосредоточилась на девелопменте, а в 2020-х всплывала в основном в связи с продажей земельных участков. Например, на Кременчугской улице, где собиралась ранее строить гостиницу на 400 номеров.

