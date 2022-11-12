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    «Мы умрем как мученики»: в Москве прошёл марш за ядерный удар по Вашингтону

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    Видео с так называемым «Маршем на Вашингтон» стало вирусным в Сети. На ролике по Москве идут участники с флагами СССР, георгиевскими лентами и ядерной ракетой «Сармат». Во главе колонны заводной мужчина, который скандировал: «За Россию против содомии», «На Вашингтон», «По центрам принятия решений» и «Мы умрем как мученики», а толпа подхватывала: «А они просто сдохнут!»

    Видео появилось на странице движения НОД во «ВКонтакте» и в целом соответствует стилистике их обычных акций.

    В начале ноября в МИД России выпустили заявление, согласно которому Россия гипотетически допускает применение ядерного вооружения исключительно в ответ на агрессию с использованием оружия массового уничтожения либо обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование страны.

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    ЛАЙК7
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ88
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