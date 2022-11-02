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    МИД РФ выпустил заявление «о предотвращении ядерной войны»

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    Россия гипотетически допускает применение ядерного вооружения исключительно в ответ на агрессию с использованием оружия массового уничтожения либо обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование страны. Об этом сказано в заявлении МИД РФ «о предотвращении ядерной войны».

    Отмечается, что Москва подтверждает приверженность совместному заявлению лидеров «ядерной пятерки» от 3 января о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, а также руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана.

    «Призываем другие страны ядерной «пятёрки» на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооружённого конфликта и поощряя провокации с ОМУ, что способно привести к катастрофическим последствиям», — сказано в заявлении.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия, в соответствии с доктриной, применит ядерное оружие только для защиты. Тех, кто спекулирует на теме ядерной войны, министр призвал осознавать свою ответственность.

    Согласно указу президента «Об основах государственной политики в области ядерного сдерживания», Россия может применить такое вооружение при условии агрессии, которая угрожает существованию страны; воздействии противника на объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил; в случае ядерного удара по России или ее союзникам или поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, которые атакуют территорию РФ.

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