МИД РФ выпустил заявление «о предотвращении ядерной войны»

Россия гипотетически допускает применение ядерного вооружения исключительно в ответ на агрессию с использованием оружия массового уничтожения либо обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование страны. Об этом сказано в заявлении МИД РФ «о предотвращении ядерной войны».



Отмечается, что Москва подтверждает приверженность совместному заявлению лидеров «ядерной пятерки» от 3 января о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, а также руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана.

