МИД РФ выпустил заявление «о предотвращении ядерной войны»

Россия гипотетически допускает применение ядерного вооружения исключительно в ответ на агрессию с использованием оружия массового уничтожения либо обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование страны. Об этом сказано в заявлении МИД РФ «о предотвращении ядерной войны».
Отмечается, что Москва подтверждает приверженность совместному заявлению лидеров «ядерной пятерки» от 3 января о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, а также руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана.
«Призываем другие страны ядерной «пятёрки» на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооружённого конфликта и поощряя провокации с ОМУ, что способно привести к катастрофическим последствиям», — сказано в заявлении.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия, в соответствии с доктриной, применит ядерное оружие только для защиты. Тех, кто спекулирует на теме ядерной войны, министр призвал осознавать свою ответственность.