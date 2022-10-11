Лавров ответил на вопрос о ядерной войне

Россия, в соответствии с доктриной, применит ядерное оружие только для защиты. Об этом 11 октября в интервью программе «60 минут» рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ответе на вопрос о том, будет ли ядерная война, Лавров сослался на слова президента РФ Владимира Путина.



«Мы предусматриваем в нашей ядерной доктрине исключительно ответные меры, которые призваны не допустить уничтожение РФ в результате прямых ядерных ударов или ударов другими видами оружия, который ставят под угрозу само существование России», – подчеркнул министр.

