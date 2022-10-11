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    Лавров ответил на вопрос о ядерной войне

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    Россия, в соответствии с доктриной, применит ядерное оружие только для защиты. Об этом 11 октября в интервью программе «60 минут» рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

    СМОТРИМ / Telegram

    В ответе на вопрос о том, будет ли ядерная война, Лавров сослался на слова президента РФ Владимира Путина.

    «Мы предусматриваем в нашей ядерной доктрине исключительно ответные меры, которые призваны не допустить уничтожение РФ в результате прямых ядерных ударов или ударов другими видами оружия, который ставят под угрозу само существование России», – подчеркнул министр.

    Тех, кто спекулирует на теме ядерной войны, Лавров призвал осознавать свою ответственность.

    Представители российской власти неоднократно говорили о том, что Россия никому не угрожает ядерным оружием, а его применение возможно лишь в случаях, указанных в соответствующей доктрине. Президент Владимир Путин ранее заявил, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

    Согласно указу президента «Об основах государственной политики в области ядерного сдерживания», Россия может применить такое вооружение при условии агрессии, которая угрожает существованию страны; воздействии противника на объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил; в случае ядерного удара по России или ее союзникам или поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, которые атакуют территорию РФ.

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