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    «Начали запускать эту мульку». Матвиенко заявила, что Россия никому не угрожает ядерным оружием

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    Россия не имеет планов угрожать кому-либо ядерным оружием, заявления Запада об этом являются ложью. Об этом 6 октября сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    «Коллективный Запад уже исчерпал аргументы, чтобы дискредитировать Россию, чтобы нагнетать вокруг России такую ярую русофобию, пугать мир такой страшной Россией. Начали запускать эту мульку о ядерной угрозе России. Это очередная ложь, очередной фейк», — сказала она журналистам (цитата по ТАСС).

    По ее словам, Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как фактор сдерживания, условия его применения четко прописаны [в доктрине].

    Ранее в МИД России заявили, что Москва привержена заявлению лидеров ядерной пятерки о недопустимости развязывания ядерной войны. Незадолго до этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал о том, что Россия может использовать ядерное оружие, основываясь только на соответствующей доктрине.

    Согласно указу президента «Об основах государственной политики в области ядерного сдерживания», Россия может применить такое вооружение при условии агрессии, которая угрожает существованию страны; воздействии противника на объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил; в случае ядерного удара по России или ее союзникам или поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, которые атакуют территорию РФ.

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